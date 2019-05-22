月薪15萬以上高階白領、漁船船員　明天起納入責任制

▲勞動部宣布，明天起漁船船員、月薪15萬元以上的主管將納入責任制適用。（圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部今（22）日宣布，明日將公告漁船船員、事業單位僱用每月工資達15萬元以上的監督管理人員納入《勞動基準法》第84條之1（俗稱責任制）預估影響人數分別為4萬8000餘人、3萬8000餘人，合計影響近9萬人。

行政院長蘇貞昌先前到屏東漁市場視察，宣布漁工因工作型態特殊適用責任制。勞動部表示，考量漁船船員在海上作業期間，魚群出現時間無法預估，當魚群出現需立即從事漁撈作業，且漁獲處理具有即時性以保鮮度，直至漁撈作業完成前，無法中斷作業，其作業性質具有密集性及連續性，因此納入責任制適用範圍。

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至於高階白領納入責任制適用，過去外界對高薪定義吵翻天，勞動部1月預告月薪達20萬元以上的監督管理人員指定適用《勞動基準法》第84條之1，不過預告後外界看法不一，最後以勞退新制月提繳最高級距15萬元為標準，以便實際執行上核對。

勞動部指出，監督管理人員是指受雇主僱用，負責事業的經營及管理工作，並對一般勞工受僱、解僱或勞動條件具有決定權力的主管級人員，同時也必須符合每月工資（經常性薪資）達新台幣15萬元以上，兩項條件皆符合才可適用。

勞動部強調，《勞動基準法》第84條之1規定，是為了讓雇主與特定勞工合理協商工作時間的彈性，經核定為《勞動基準法》第84條之1規定之工作者，雇主須將勞工契約移交地方主管機關核備，才可不受一例一休、每天正常工時8小時等規範，可由勞雇雙方另行約定的工作時間，但地方主管機關仍會考量是否損害勞工的健康及福祉，若雇主違法相關規定，勞工可檢具相關事證，向當地勞工行政主管機關申訴。