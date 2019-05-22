影／壯觀！1400位女高中生排成FS7　挺福衛7號順利升空

▲1400位景美女中學生一起排隊行祝福福衛7號。（圖／國研院提供）

記者周康玉／台北報導

為祝福福爾摩沙衛星七號順利發射，科技部今（22）日推出超大型「空拍」活動，由景美女中超過1400位學生在操場排出福衛七號英文縮寫「FS7」的隊形，隊形規模達70x35公尺，於11:00飛越臺灣上空時拍下難得的一刻。

福衛五號必須在晴朗無雲的天氣才能順利取像，要等到今晚8時才知取像結果，因此國研院太空中心也事先安排了空拍機，拍攝景美女中學生排字的照片和影片。

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福衛七號已於4月16日運抵美國佛羅里達州甘迺迪太空中心，預計美東時間6月22日由太空探索科技公司SpaceX的獵鷹重型火箭搭載發射升空。國研院太空中心利用福爾摩沙衛星五號每兩日再訪台灣的特性，推出大型「空拍」活動，號召群眾在地面排列福衛七號「FS7」縮寫字樣，由福衛五號從720公里高空取像。

科技部也歡迎所有民眾揪團排出FS7字樣，並以空拍機或在高樓俯視拍照，上傳至國研院太空中心臉書，網址為：【https://www.facebook.com/events/1079628675562136/】，並寫上祝福的話，即有機會獲得福衛七號限量紀念品

科技部期待這場串連北中南的特別「空拍」活動，能促使更多民眾關注6月福衛七號升空的科學盛事，也期許福衛七號發射後提供的氣象資料，能有效提高臺灣及全世界氣象預報及劇烈天氣預測的準確度。

▼科技部長陳良基和景美女中學生一起排隊行祝福福衛7號，下同。（圖／國研院提供）





▼科技部長陳良基和景美女中學生一起排隊行祝福福衛7號，下同。（圖／國研院提供）