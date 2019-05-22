外資落跑市場信心不足　台股開高走低終場小跌7點成交量僅948億元



▲股市示意圖。（圖／路透社）

記者劉姵呈／台北報導

華為獲得美國90天的寬限期，市場鬆口氣，台股今（22）日盤中在台積電領軍華為概念股強彈之下，不但守穩年線，最高還漲到10,520點，惟傳產、金融股熄火休兵，且因外資持續匯出，新台幣就貶破31.5關卡，讓大盤指數午盤後漲幅收斂。集中市場加權指數小跌7.28點，收10,457.22點，跌幅0.07%，成交量不足千億僅新台幣948.5億元。

台積電（2330）今日強勁反彈，盤中股價走高，一度站回240元大關，終場收漲1.71%至238元，華為供應商今日也喘口氣，股王大立光（3008）終場收漲0.62%至4,085元；鴻海（2317）終場走跌1.33%收74元；另外瑞昱（2379）勁揚超過5.24%、穩懋（3105）上漲2.19%，聯茂（6213）也漲超過2.7%，其他像是聯亞（3081）、華通（2313）、晶技（3042）等終場也有漲1%至2%。

電子股走強也激勵5G概念股紛紛出頭，包括像是博智（8155）、智易（3596）等都表現亮眼漲逾5%、2%不等；而相關網通設備股像是有中磊（5388）、啟碁（6285）盤中雖都有上漲超過3%、2%，但終場漲幅收斂。

請繼續往下閱讀...

反觀昨日較強勢的傳產、金融股，今日都休兵，其中金融股富邦金（2881）、台新金（2887）、開發金（2883）與新光金（2888）終場跌超過1%，盤面大多跌多漲少，金融指數又失守月線，下跌0.5%。

法人認為，中美貿易談判目前是空窗期，且6月底的G20會議上，市場仍期待川習會能出現樂觀結果，預期台股在年線10439點間有機會醞釀反彈。整體而言，在中美貿易戰波及下，電子族群相對壓力較大，建議投資人聚焦高內需股、現金殖利率股較有表現空間。