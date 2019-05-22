用行動表態？微軟官網下架華為MateBook筆電

▲ 微軟網路商店上的華為MateBook X Pro筆電下已悄悄下架。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

美國政府頒布的禁令使華為腹背受敵，目前已有多家美國科技公司切斷與華為的合作。Google已證實將暫停向華為提供Android支援，使華為的手機業務前景堪憂；而始終閉口不談的微軟，則在稍早前悄悄將微軟網路商店上的華為MateBook X Pro筆電下架。

The Verge報導，華為的MateBook X Pro是目前美國最好的Windows筆電之一，但若沒有了微軟Windows作業系統的支援，它將無力抗衡蘋果MacBook Pro或惠普Spectre x360及微軟自家的Surface系列產品。目前尚不清楚微軟是否已停止向華為出售Windows 10授權，但微軟已悄悄將華為MateBook筆電痕跡從其官網中全然抹去。

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從上周末開始，微軟官網上的MateBook X Pro商品神秘地消失了，搜尋任何華為硬體設備都沒有結果，而從Google的頁庫存檔的快取頁面上可以證明，華為MateBook X Pro至少在4月8日前都還在架上。雖然官網已不再販售華為筆電，但The Verge記者實際走訪微軟零售商店，仍有在販售庫存的MateBook X Pro。

▼微軟官網上的MateBook X Pro商品目前僅能從Google快取頁面上看到。（圖／取自Google快取頁面）

華為在本周經歷的艱難的時刻，為遵循川普政府的打擊行動，包括英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、賽靈思（Xilinx）及博通（Broadcom）等晶片製造商都已宣布將凍結與華為的供應協議。而Google也已將華為Mate 20 Pro從Android Q beta的測試清單中刪除。

美國政府20日宣布暫緩「華為禁令」90天，對此華為創始人任正非回應指出「美國的『90天臨時執照』對我們沒有多大意義，我們已經做好了準備」。華為消費者業務CEO余承東昨（21）日透露，華為自行開發的作業系統最快將於今年秋天、最晚於明年春天問世。目前無法得知開發進度，但余承東指出，華為自家的OS將會打通手機、電腦、平板、電視、汽車以及穿戴裝置，全部整合成一個系統，此外，還將兼容所有的安卓應用程式和Web應用。