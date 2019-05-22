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美元強漲！新台幣貶破31.5　哈日、哈韓族端午連假出國玩心情也「天差地遠」

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▲▼日圓示意圖。（圖／記者許雅綿攝）
▲日圓示意圖。（圖／資料照）

記者劉姵呈／綜合報導

儘管美延後對華為制裁，但貿易戰升溫，已經讓外資連續提款逾10個交易日，賣超金額超過900億元，外資的國際熱錢大撤退，美元強漲，讓新台幣匯率連續幾日都重貶，今（22）日盤中貶破31.5大關；而進一步觀察國人最愛的日圓跟韓元，日圓湧進資金午盤續飆升，而韓元則跟新台幣一樣續貶。這讓哈日族跟哈韓族規劃端午或暑期連假要出國玩，心情完全天差地遠！

美元強漲，讓新台幣兌美元今日以30.465元、貶值0.5分開盤後與股市表現脫鉤，盤中持續遭壓在31.5元，午盤最低已來到31.549元，貶值8.9分，貶幅逼近0.3%，續創2017年1月29日以來新低，也就是28個月新低，同時也是寫下中央銀行總裁楊金龍上任以來的新低。

▲韓元,人民幣,越南幣。（圖／達志／示意圖）
▲韓元續貶，讓哈韓族好開心。（圖／達志／示意圖）

請繼續往下閱讀...

而觀察國人最愛的亞幣，韓元兌美元匯價，也是跌跌不休，以今日盤中的韓元兌美元匯價約在1194.3計算，根據台銀牌告匯價來看，新台幣兌韓元將落在1：38左右，與年初1：35.6相比，哈韓族規劃端午或暑期連假想赴韓國遊玩，就來得更省錢，反而是種「小確幸」。

反觀哈日族卻是「心在淌血」，避險資金湧入日圓，今日台銀日圓現金牌告賣出匯價午盤飆升至0.2891，等於拿新台幣10萬元去換匯，現在能換到34萬5,901日圓，相較於今年3月出現最便宜0.279字頭，可換到35萬8,422日圓，現在換就縮水了1萬2,521日圓，若以在日本平價的連鎖餐廳一餐約500日圓左右計算，哈日族至少損失逾25頓的餐費，或是想帶小孩去東京迪士尼玩的家長，2張兒童門票就飛了。

交易員指出，中美貿易戰長期來看尚無緩和跡象，使新台幣短期兌美元匯價呈現疲態，不排除本周會突破32元關卡，而日圓因為國際熱錢投入避險，短期仍將相對強勢，建議連假規劃無論是要赴美國或日本旅行的人，都要分批換匯，或是採用線上結匯的方式能省則省。

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關鍵字：新台幣,外匯,匯市,韓元,日圓,連假,哈日,哈韓

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