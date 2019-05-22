台灣菸酒員工　擬與公務員脫鉤　薪資、獎金可以彈升

▲台灣菸酒今日簽訂團體協約。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

台灣菸酒今(22)日與台酒工會聯合會簽訂團體協約，給台酒員工可以更好的條件；此外，財政部今日也帶來好消息，就是台酒員工的薪水研議與公務員脫鈎，未來可以獲得更高的薪資，讓台酒若有好的盈餘可以回饋給員工。

台灣菸酒公司董事長丁彥哲表示，團體協約部分條件優於勞動基準法，希望可以在勞資雙方和諧機會之下，可以永續經營。

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而這次團體協約改善較為重要的是，依據勞基法的補休是1比1，但是台灣菸酒員工假日上班補休，是比照勞基法加班費給予，依據勞基法的規定，工作時間在2小時以內者，按平日每小時工資外，另再加給1/3以上；工作2小時後再繼續工作者，按平日每小時工資額，另再加給2/3以上。

而台灣菸酒公司假日加班前2小時，可以給予平日的1.33倍；而後2個小時的部分，則是給予平日的1.66倍，也就是說，台酒員工假日加班3小時，就可以補休4小時。

值得注意的是，針對國營企業的薪資與公務人員脫鉤，財政部次長阮清華今日表示，目前可以與勞工團體協商，給予國營企業的更好的薪資待遇，財政部轄下的台灣菸酒也開始啟動協商之路。

台灣菸酒工會聯合會理事長謝浩忠表示，現行台灣菸酒員工的績效獎金1.2個月，必須是今年的盈餘較前一年成長一成，在現在國人重視健康，對於菸酒市場發展有很大的限制，對於台灣菸酒的員工想要有績效獎金壓力愈來愈大，所以工會建議，希望可以調降績效的這項指標。