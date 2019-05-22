影／工研院助攻新南向　技轉全宇生技「木質纖維素解聚產醣」

記者姚惠茹／台北報導

工研院今天（22日）攜手全宇生技（4148）簽署「木質纖維素解聚產醣」技術授權合約，並宣布今年將在馬來西亞建立噸級產醣先導廠，藉由木質纖維素解聚產醣技術將農林資材轉化為醣類，將油棕空果串做成木糖醇、胺基酸或乙醇燃料等高值產品，估計2022年可創造約33.8億綠色經濟產值。

「木質纖維素解聚產醣」是工研院發展出的離子溶液解聚技術，已獲22件專利組合，可將木質纖維素中的纖維素與半纖維素，快速的水解產出「醣類」，且轉化效率高，在製程方面具有低能耗與低成本特點，可以將醣類再產製成燃料乙醇或丁醇，做為能源替代品，還可水解出木糖或葡萄糖成為食品添加劑，也可再進行加值成蛋白質進行其他生物科技應用。

工研院副院長張培仁表示，「木質纖維素解聚產醣技術」在2013年獲得美國R＆D全球百大科技研發奬，這次和全宇生技合作找到新的商業模式，未來將在馬來西亞建立廠房、產線實地驗證，充分呼應政府推動新南向政策的方針。

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▲工研院攜手全宇生技開拓綠色經濟新藍海。（圖／記者林敬旻攝）

工研院綠能所長胡耀祖表示，木質纖維素解聚產醣技術，主要是利用固態生質物轉化成醣類後再經醱酵成生質燃料，並用農林資材作為原料，排除與糧爭地的疑慮，而工研院與全宇生技從2017年就開始合作，1公斤長纖油棕空果串平均可以生產0.5公斤的木糖和葡萄糖，比其它技術減少30％成本。

全宇生技董事長彭士豪表示，馬來西亞當地每年約有2500萬噸的長纖油棕空果串資材，可做為生質「醣」的來源，恰巧這個「醣」是全宇生技很重要的原料，因此全宇生技藉由馬來西亞當地量大、價廉的料源成本優勢，做為後續相關衍生產品的開發與利用。

彭士豪表示，馬來西亞每年產生大量油棕廢棄物，過去都是以燃燒來處理，造成霾害空污，未來若以木質纖維素解聚產醣技術加值後，估計產出的木糖一噸價格平均為3500美元，葡萄糖約為350美元，達到真正的廢物變黃金，搶攻循環經濟商機。

▲全宇生技董事長彭士豪。（圖／記者林敬旻攝）