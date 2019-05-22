格芯再賣家產！旗下子公司7.4億美元出售給Marvell

▲格芯近期接連處分旗下廠房和子公司。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

晶片設計商Marvell今（22）日宣布，將收購晶圓代工二哥格芯（Globalfundries）旗下ASIC子公司Avera Semiconductor，收購金額達7.4億美元（新台幣233.4億元）。

Marvell將收購Avera的收入基礎、具領先基礎設施OEM的戰略設計中標，以及格芯與 Marvell間的長期晶圓供應協議。Marvell在交易完成時，向格芯支付6.5億美元現金，並在滿足特定商業條件後，另支付9000萬美元現金，收購金額達7.4億美元。

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格芯近期賣廠動作不斷。今年1月底先出售新加坡廠Fab 3E廠，含原廠員工，由世界先進以2.36 億美元收購，預計今年12月31日全數交割；4月再以4.3億美元出售紐約廠，賣給香港半導體商安森美（ON Semiconductor），預計於2022年全數收購。

Avera過去是IBM微電子業務的一部分，在其25年的歷史中成功執行超過2000項複雜的設計，旗下有約800名技術人員，在模擬、混合信號與系統級晶片項目具有高度創新的設計能力，並在包含高速SerDes高性能嵌入式儲存和先進封裝技術方面擁有豐富的IP組合。近期，Avera則布局雲端數據中心，搶占新興商機。

看準Avera的ASIC設計能力，以及與有線和無線網路OEM客戶合作網絡，不僅補足Marvell的標準和半客製產品組合，也更能朝基礎設施半導體解決方案供應商前進。

Marvell總裁兼執行長Matt Murphy表示，收購Avera世界頂尖的設計能力，讓Marvell能提供標準、半客製到完整ASIC 解決方案的完整系列產品架構。Avera的資深設計團隊與Marvell的領先技術平台相互結合，更讓 Marvell得以擴大5G基地台產品管線，並加速成為基礎設施市場領導者的步伐。

格芯執行長 Tom Caulfield 表示，此次協議再次印證公司致力於核心業務的決心，作為製造服務供應商，格芯致力於提供差異化的晶圓代工產品，同時與各行各業領導者建立更深的合作關係。