新鮮人10大最愛頭家出爐！　郭台銘贏過劉德音、吳旻潔奪冠

▲根據調查，鴻海集團董事長郭台銘奪下「新鮮人心目中最愛頭家」冠軍寶座。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

畢業季即將來臨，不少應屆畢業生提前投履歷、面試，開始準備投入職場，不過你知道新鮮人心目中的夢幻老闆是哪一位嗎？根據人力銀行調查顯示，鴻海董事長郭台銘奪下「新鮮人最愛頭家」冠軍，而台積電董事長劉德音和誠品生活董事長吳旻潔則名列第2、3。

根據yes123求職網最新發布「求職早鳥族與履歷面試禁忌調查」，其中，針對新鮮人心中的「夢幻老闆」進行調查，在可複選狀況下，結果排行榜前5名分別為，鴻海董事長郭台銘（32.8%）、台積電董事長劉德音（31.7%）、誠品生活董事長吳旻潔（30.7%）以及華碩董事長施崇棠（29.4%）、奇美集團創辦人許文龍（28.3%）。

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▲台積電董事長劉德音。（圖／記者季相儒攝）

另外，6至10名則分別是王品集團創辦人戴勝益（25.5%）、國泰金控董事長蔡宏圖（21%）、裕隆集團董事長嚴陳莉蓮（19.9%），以及台灣大哥大董事長蔡明忠（19.1%）、統一企業董事長羅智先（18.6%）。

至於「男性」新鮮人心目中的夢幻工作，又有哪些呢？調查顯示，在可複選狀況下，前5名依序為工程師、網帥、電競選手、公務員以及漫畫家；「女性」新鮮人心中最夢幻的前5大工作，依序為公務員、網美、網站小編、空服員以及歌手。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，畢業生與屆退者樂於「提前起跑」投遞履歷，更願意填寫期望待遇，有利於媒合率提升，縮短謀職期，而且正值企業轉型年，培養接班梯隊，「網軍世代」成為主要招募對象，期盼帶來數位時代的營銷新觀念。