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調查報告曝光！前副總裁4千字揭「富士康12跳」內幕　吞忍9年：是尊重往生者

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記者周亭瑋／綜合報導

「多想想看自己的工廠裡為何有這麼多年輕人想不開？」針對日前總統蔡英文暗酸郭台銘一事，富士康前副總裁程天縱昨發4千字長文，公開跳樓事件的調查報告，甚至強調「基於對往生者的尊重和個人隱私的保護，我們不能拿出任何調查報告來公開反駁，只能打落牙和血吞。」

富士康。(圖／新華社港台部提供)

▲事件發生後，公司內部成立「愛心平安工程」，加強員工關愛，建立即時通報系統。（圖／新華社港台部提供）

請繼續往下閱讀...

程天縱跳出來替郭董說公道話後，掀起熱烈討論，當然不乏諸多質疑聲浪，而原本基於對往生者的尊重，不願多談細節的他，覺得是時候該說清楚了。

程天縱指出，在大陸，每個自殺案件都要經過公安局的詳細調查，才能夠出具死亡證明結案，「尤其跳樓事件已經成為國際媒體的焦點，又引發了家屬的抗議求償風潮，公安系統在處理這些自殺調查時，更加謹慎」，而每一個案例都會有詳細的調查報告，並追溯到往生者生前的所有病例資料。

▲▼ 鴻海富士康LOGO。（圖／路透）

▲ 鴻海富士康。（圖／路透）

「這12跳死亡的公安調查報告，只有少數人可以調閱。」程天縱強調，經過分析大致可以分成三類：精神障礙者、意圖自殺者、男女情感和家庭問題者。

首先談到「精神障礙者」，程天縱表示，有幾個案例顯示，死者生前就有精神障礙病史，在家鄉時也有定期到醫院就醫和服藥的紀錄，但離鄉背井到深圳加入富士康後，有的擔心同事知道，而隱瞞病史，不再就醫和服藥；有的不知道如何繼續診斷治療，因此發病無法控制，在跳樓前已經有許多異常的舉止。

程天縱說，「我必須承認，以富士康的生產規模之大，在這次事件發生前，確實沒有特別去關注到這個問題，不過後來成立『愛心平安工程』積極防止自殺事件，除了加強員工關愛，全面調高作業員薪資以外，我們還找專家進駐輔導、建立即時通報系統、關愛中心，當時提供協助的包含四川華西醫院、台灣彰化基督教醫院等。」

各廠區展開對作業員一對一的關愛訪談，也培訓第一線的主管，建立即時通報的管道，他表示，「很短時間之內，深圳康寧醫院的病床就被我們的病患占滿了，同時會通知家屬，來帶回患病的員工返家治療，但當時大多數的家屬都拒絕合作，不聞不問甚至不再接電話。

▲擔任功德會王姓總幹事遭邱姓安置人指控，曾利用拿藥機會載另一安置人到摩鐵性侵得逞，因被害人始終未出面，王男也否認指控，桃檢25日偵結以不起訴處分。示意圖（圖／免費圖庫pxhere）

▲公司對作業員一對一的關愛訪談。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pxhere）

再來是「意圖自殺者」，程天縱提到，由於媒體報導第一例的巨額撫恤金，跳樓方式又特別引起討論，的確有原本就有自殺傾向的年輕人特別應徵進富士康，而且以跳樓的方式來結束自己的生命，「有幾例調查報告顯示，從手機簡訊和現場遺書看到，死者生前與家鄉親屬簡訊聯繫，或是在遺書寫到，要親友們在他們自殺之後，可到富士康來要求撫恤金。

根據外部心理專家們分析，這種犧牲一人造福全家的自殺心態確實存在，並稱為烈士型的自殺，為了防止這類憾事重演，公司採取了因應手段，例如20人組成一個「相親相愛小組」，由小組長照顧成員，發現情緒異常立刻通報，由專業醫療人員接手處理。

程天縱更進一步表示，每個廠區一周舉辦兩、三次康樂晚會，找專業的歌舞團體表演，讓員工放鬆，同時一線主管們和保安人員會組成巡查隊，特別注意、關心那些不參加晚會活動、單獨待在宿舍的員工，「在這100天當中，確實挽救了許多生命。根據我們的統計，自殺的高峰期出現在晚上11點和凌晨4點。

▲深圳夜景。（圖／CFP）

▲很多年輕人是離鄉背井到深圳打拚。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

最後是「男女情感問題和家庭問題者」，有幾例調查報告顯示，自殺死亡者在自殺前，和男女朋友有過激烈的爭吵，後來一時衝動就跳樓自殺了，更有一例，據目擊者陳述，自殺者和男友講手機，電話中爭吵了起來，於是將手機往樓下一扔，人跟著就跳下去了。

程天縱指出，「有些網路留言，質疑我們使用天羅地網，對待員工像動物一樣，其實外部專家建議，自殺行為都是一時心理衝動造成的，當自殺念頭發生的時候，如果可以成功阻止3到5分鐘，他們就會打消自殺的念頭了。天羅地網是最笨的方法，也是最有效的方法，目的就是爭取這3到5分鐘，讓他們改變主意。」

「富士康有沒有錯？」程天縱話鋒一轉，承認過去確實犯了不少錯，尤其是未做好防範，「畢竟這些年輕的生命是結束在這裡，各種指責都必須承擔，但公司團隊改錯的決心和努力，也應該得到社會大眾的認可。」

時隔9年，這是他第一次公開提起這個事件的細節，除了讓大家更了解事情的真相之外，這些經驗或許也可以作為企業和政府的參考，程天縱也再次強調，希望不要將這篇文章泛政治化，「網路上已經太多仇恨了，別再添柴加火，好嗎？」

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關鍵字：程天縱,富士康12跳,富士康,調查報告,自殺,郭台銘,公安

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