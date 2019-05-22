影／客人打火機掉進火鍋！服務生幫撈…下秒「熱湯爆炸」辣油噴燙臉　網罵爆

大陸中心／綜合報導

雲南昆明一對客人15日去海底撈火鍋店用餐，途中客人自己帶的打火機不小心掉入火鍋內，他們便請服務生協助打撈，沒想到當服務生拿湯匙打撈時，火鍋竟然發生「熱湯爆炸」，鍋內的辣油四處噴濺，燙傷服務員和一旁的顧客，場景相當可怕。

▲雲南一對客人吃海底撈時，打火機掉入火鍋裡，請服務員協助打撈，下秒竟然爆炸。（圖／翻攝自北京時間）

事發地點在海底撈昆明二店，根據釋出的影片內容，當時服務生正在打撈火鍋內的打火機，疑似打火機加熱後發生爆炸情形，鍋內的熱湯和辣油四處噴濺，整鍋熱騰騰的湯灑在滿桌都是，畫面非常驚人。

爆炸事件發生後，店家已經及時把服務生送往醫院治療。至於是否要追究顧客責任？海底撈回應，顧客也有輕微燙傷，目前主要以照顧顧客和服務生的傷勢為主。

報導曝光，網友們紛紛留言心疼這位服務生，也有人質疑顧客為什麼不自己撈，而且也不該在公共場合室內抽菸，「你他X吃火鍋拿打火機出來做什麼，應該燙死那個顧客，Sb，出來害人」、「店裡就不該抽菸」、「服務也要有個尺度」、「心疼這個員工，看著都疼，希望臉上不要留疤」。

還有網友表示：「打火機掉鍋裡還讓服務員撈起來」、「看著都疼，不過這安全意識太低了」、「應該表態主動承擔全部損失」、「缺乏生活常識。首先你也要關掉電源吧」、「這三個人都有點常識沒有，不知道易燃易爆的打火機受熱會爆炸」、「這還是店家沒有經驗，以後一定會寫進操作規程：先給客人換桌，湯鍋加蓋拿到後廚處理」。

▲網友蓋樓罵爆。（圖／翻攝自微博）

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