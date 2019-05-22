華為禁令暫緩90天美股樂漲　台指期小跌開出難回10500點關卡

▲美國暫時放寬華為禁令90天，推升美股4大指數走揚，台指期今天以小跌開出，距離10500點關卡僅一步之遙。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

川普政府宣布暫緩華為禁令90天，提振科技股止血反彈，美股4大指數回神樂漲，其中道瓊指數上漲近200點，亞股則漲跌互見，台指期今（22）日開盤小跌13點，指數距離10500點關卡僅一步之遙，截至8點49分在10470點附近震盪。

美國商務部宣布給華為寬限期90天，推升半導體類股反彈，美股4大指數全面收紅，其中道瓊工業指數終場上漲197.43點，漲幅0.77%，收25877.33點；標準普爾500指數也漲24.13點，漲幅0.85%，報2864.36點；那斯達克指數尾盤上揚83.35點，漲幅1.08%，以7785.72點作收；費城半導體指數收漲28.63點，漲幅2.13%，收1374.21點。

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華為風暴持續延燒，股期雙市周一呈現震盪走勢，台股在台積電成為殺盤重心下，半導體類股表現疲弱，不過金融股獨挑大樑，指數帶量重返年線，終場上漲66.09點，以10464.5點作收，成交量1281.72元，三大法人合計賣超34.94億元，其中自營商買超32.21億元，投信買超3.53億元，外資及陸資賣超70.68億元。

台指期昨天也連袂反彈，指數一路向上震盪，尾盤上漲55點，收在10487點，與現貨相較，正價差22.5點，成交量13萬9187口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1187口至1萬3562口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少1661口至5萬1082口。