貿易戰引爆科技戰　華為概念股壓力大、台積電遭連12賣

▲華為集團CEO任正非面臨難題。（圖／CFP）

記者周康玉／台北報導

因中美貿易戰近日砲火猛烈，加上華為禁令補刀，權值王台積電遭外資連12賣，截至昨日賣超11.3萬張，市值也面臨6兆元保衛戰。然而大立光反而在近兩日有小幅買超，昨日小漲1.88%，守在4000元關卡之上。

由於美國把華為列為貿易戰黑名單後，科技巨頭Google率先跟進，停止提供華為Android更新服務，但隨後又宣布暫緩禁令90天，因消息面多變，不僅相關台系供應鏈無所適從，外商也傳出跟進斷貨，包括英特爾、高通、賽靈思、博通等傳出計畫停止向華為供應關鍵零組件，讓科技股成為風暴中心。

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半導體外商雖傳出也將跟進停止出貨給華為，然而部分外商向《ETtoday》證實並無此事。其中，德商英飛凌表示，因交貨給華為的絶大部份產品都不受美國出口管制制度的限制，這些產品的供貨將會繼續。英特爾則表示，對此消息不作進一步評論。賽靈思則表示，已知悉並配合美國商務部對華為頒布的相關法令，暫無其他相關資訊更新。

法人認為，貿易戰核心是科技戰，因是中美貿易戰升級為科技廠對立，且在消息面多變的情況下，投資風險無法評估，也因此華為概念股形成各自表述。

▼貿易戰讓華為概念股壓力大、台積電遭連十賣 ，圖點開放大。（資料來源:台新投顧，2019/5/21）

台新投顧副總黃文清指出，華為事件利空暫時消化，大立光連2日收漲，官股連續第9日買超護盤，指數在年線位置有初步止穩的情況。而貢獻大盤超過40點的前10大個股中以金融、電信等防禦性個股為大宗，顯示市場近期將以觀望中美後續發展為主，操作仍重防禦題材，受惠轉單或具產業趨勢等族。



