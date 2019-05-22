美中貿易戰升溫　謝金河：新竹科技聚落正悄悄改變

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者李蕙璇攝）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河近日前往竹科參訪以發展穿戴裝置為主的廠商，他投宿於當地飯店，過程中他發現，有著西方面孔的商務人士比例逐漸提高，顯見在美中貿易戰逐漸升溫的狀況下，新竹的科技聚落可能又有了變化。

謝金河今（22）日在臉書上發文指出，他每天早上有晨跑的習慣，而這次投宿於新竹當地的飯店，他一早前往附近的體育場周邊運動，他赫然發現，有不少外國人也在跑步。而回到飯店吃早餐，也發現約有三、四成的用餐人數為外國人，而非過去常看到的國內旅遊客群，因此，他認為，當前美中貿易戰國內旅遊的客群，新竹的科技聚落可能又有了變化。

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他舉近日經濟學人雜誌一篇名為「新一輪美中冷戰，台灣成祭品？」的專文來發表看法，他認為，這次美中貿易戰，對過去20年一直將中國大陸當成廉價生產基地，產品以外銷美國為主的電子代工業首當其衝，但他強調，「台灣可能找到新的角色」。

謝金河指出，許多美系大廠正在思考把台灣當成亞洲新基地，台灣的科技人才素質受肯定，且竹科發展近半個世紀，早已形成完整的產業聚落，這回在美中冷戰中角色更加凸顯。這兩年，臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）、Google及微軟紛紛來台設立營運聚點，他表示，這次在新竹當地飯店看到眾多外國商務人士，顯見這樣的趨勢可能才正要開始。

而由裕隆集團開發的台元科技園區，這兩年成了中資企業獵人頭的聚點，在這裡進駐的一百多家科技公司，不少與華為有關。最近報導提及的KL520AI晶片的Kneron也在這裡，台元科技園區廠商進駐已額滿。謝金河認為，從這個景象來看，美中角力，台灣有可能成為祭品，但也有可能成為美中較勁下的新槓桿，這要看廠商應變的靈活度及政府施政的機動敏鋭度。