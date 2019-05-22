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蘋果市值5月蒸發1300億美元　專家：應趁現在買入

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▲▼蘋果。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國蘋果（Apple）公司。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

近期蘋果股價表現可能不是非常好，自5月初以來，該公司市值已經蒸發近1,300億美元，但有專家認為，蘋果股票基本面仍強勁，稱可以趁這個股價震盪的機會買進該公司股票。

據CNBC報導，在匯豐（HSBC）將蘋果股價的目標價格下調至174美元後，該公司股價20日下跌超過3％，分析師Erwan Rambourg更在一份給客戶的報告中指出，對關稅的擔憂以及中國大陸iPhone需求放緩，都是對蘋果股價持謹慎態度的原因。

請繼續往下閱讀...

蘋果的主力產品iPhone主要在中國大陸生產，當地也是iPhone最大的市場，以2018年為例，iPhone在中國大陸就為蘋果帶來510億美元的營收。但美中貿易戰持續升溫，對蘋果的衝擊也愈來愈大，蘋果股價已經持續下跌約2周，自5月1日以來，該公司已經蒸發近15％的市值，約1,300億美元。

但JOULE Financial公司的創辦人Quint Tatro認為，當前蘋果股票的基本面仍強勁，這波股價震盪是個買進的好機會。Oppenheimer的分析師Ari Wald則認為，儘管關稅和美中貿易戰持續存在不確定性，但Ari Wald認為，對科技股的整體需求將繼續支撐蘋果股價。

ET快訊
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關鍵字：蘋果,股價,Apple,分析師

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