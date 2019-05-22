是你嗎？1、2月千萬元中獎發票5張未領　花15元買報紙就中大獎

▲財政部公布，1、2月期統一發票1,000萬元特別獎還沒有領的民眾有5張，兌獎時間只到7月5日，還未領的民眾快找找發票吧。（圖／記者許力方攝）

記者吳靜君／台北報導

快找找發票！108年1、2月期統一發票1,000萬元特別獎中獎號碼為「00106725」，中獎張數共計20張，其中還有5張還沒有兌領。值得注意的是，在嘉義水上鄉的7-ELEVEN新兆軒門市只花15元買報紙，以及在彰化縣彰化市南校街基督教醫院的萊爾富旭光店花30元買優格就中1,000萬元的幸運兒，都已經把大獎領走了。

財政部表示，兌領時間只到7月5日止，還沒兌領的民眾手腳要快，不要與財神爺擦肩而過了！

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根據財政部108年1、2月期1,000萬元特別獎未兌領清冊顯示，台北市有2張還未領，其一是在士林區中山北路七段141巷6之1號1樓的7-ELEVEN天真門市中，購買雀巢法式純乳、GASH Point以及菸品共計470元；其次是，在台北車站的台鐵便當中買便當與塑膠袋，消費金額有241元的幸運兒們都還沒兌領。

台中市未領有1張，是在南區樹義里復興路一段上的愛買復興店買Giordano褲子，消費2,496元；高雄市未領有2張，其一的營業地址是高雄市新興區復興街的電視台購物所消費的食品、民生用品，金額為1,980元；以及在三民區熱河二街的台印貿易公司網路拍賣業上買服飾，消費金額為290元。

▲1、2月期統一發票1,000萬元特別獎未領清冊。（製表／記者吳靜君、資料來源／財政部）

108年1、2月期200萬元特獎中獎號碼為「90819218」，中獎張數共計有11張，僅剩3張還未兌領，包含位在台北市士林區格致路上的頂好陽明山門市，購買青菜、香蕉等食品，消費241元就中200萬元。

另一個是在台中市位在西區向上路上的中油重光加油站所，加95無鉛汽油172元，就中200萬大獎的消費者；以及在雲林縣斗南鎮中山路上世唯烘培坊，購買白土司和麵包，消費金額142元的幸運消費者，都還沒兌領。

▲1、2月期統一發票200萬元特獎未領清冊。（製表／記者吳靜君、資料來源／財政部）

根據財政部統計，累計100年至今，1,000萬元特別獎總共開出682張，已經兌領的張數有453張，兌領率為72%；200萬發票共計開出572張，已兌領張數為399張，兌領率69%。