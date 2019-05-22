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郭台銘花東一步一腳印　誓言打造台灣AI科技島

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▲▼郭台銘小農體驗，摘採紅菜。（圖／記者呂佳賢攝）

▲郭台銘花東體驗摘採紅鳳菜。（圖／記者呂佳賢攝）

記者姚惠茹／綜合報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘展開下鄉行程，上週15日到17日三天的時間，走訪台東和花蓮的漁港、醫院、校園、工廠、廟宇，所到之處無不請教當地民眾的意見，並計畫搜集成「國政白皮書」的參考依據，同時不忘利用自己的科技背景給予意見，誓言打造台灣成為AI科技島。

郭台銘來到台東的第一站就選在成功漁港，他說選在這裡就是要從成功出發，剛好遇到魚市競標，當場加入拍賣行列，並向漁民提到他不是來殺價，而是希望提升整體售價，並提到只要冷鏈物流技術完備，就可以透過與美式大賣場的合作，把最新鮮的魚貨外銷到日本、美國，為漁民增加收入。

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▲▼郭台銘參訪成功漁港。（圖／郭台銘競選辦公室提供）

▲郭台銘在成功漁港競拍。（圖／郭台銘競選辦公室提供）

從台東出發 打造AI科技島
郭台銘在台東以「台灣的AI未來」主題座談，被保險業務員問到AI取代人力，郭台銘回應AI主要是做沒人要做的重複性工作，但是溫暖的雙手，AI永遠無法取代，尤其是情感與人性思維的決定，還是要由人來執行，並提出如果保險業務員結合AI科技，反而可以更有效率的拉到客戶，成為最佳幫手。

同時，郭台銘談到如果自己當選總統，就要把台灣發展成「AI科技智慧島」，而且就從台東開始，定位為AI產業研發創新設計中心，還要引進中研院的技術到台東大學，並強調AI的應用面廣泛，以保險為例，AI可以針對理賠保障、投資理財、健康保險與幸福指數，進行專業的演算分析，提供更精確的專業資訊。

此外，郭台銘更在臉書發文，提到台東鄉親熱情帶他到處吃美食，並介紹很多農漁產品，其中最讓他印象深刻的「購夠台東」APP，上面有各種來自台東的美食，不僅方便又可以幫助台東認真的農漁民朋友們一起拼經濟，並希望透過AI科技導入智慧農業。

▲郭台銘、張善政花蓮同框　「無人機種西瓜」小農家作客。（圖／記者姚惠茹攝）

▲郭台銘來到花蓮壽豐鄉的小農家。（圖／記者姚惠茹攝）

導入智慧農業　為農民想辦法
郭台銘第二天來到花蓮壽豐鄉的小農家作客，進行花東青年農民座談會，聽完小農盧紀燁用無人機種西瓜、大數據做農產價格之後，郭台銘提到自己如果當選總統，首先一定會重視農業，因為民以食為天，並會把永齡農場如何種出健康農業的高科技導入。

針對台灣農業走向精緻化，郭台銘提出要向日本學習農業技術，尤其是針對台灣面積有限，無法進行農產機械的部分，希望從日本找到合適台灣的栽種模式，整合科技平台管理農業，最後就是用跨領域整合的思維將科技導入農業，協助農民解決各種困境。

▲▼郭台銘小農體驗，摘採紅菜。（圖／記者呂佳賢攝）

▲郭台銘花東體驗摘採紅鳳菜。（圖／記者呂佳賢攝）

為了更加深入體驗務農生活，郭台銘第三天與當地的農民一起下田採收紅鳳菜，邊採邊聊天的過程中，談到現在務農的收入問題，如果是採收紅鳳菜，需要彎腰40分鐘，才能收穫10公斤，總共賺到100元的收入，他聽到之後很感動也很不捨，並提到如果沒有這些農民的辛勤付出，大家又怎麼能在餐桌上享用美味的佳餚。

因此，郭台銘表示，看到這些阿公阿嬤痀僂的身影，讓人不捨，未來希望能投入一些農業採收輔具與科技的協助，減緩長時間彎腰帶來的職業傷害，並協助產銷的改善，提高他們的收入，另外針對農民反應紅鳳菜價格不穩、生長不一、無法聘工等問題，他則建議可以引進AI模擬菜株生長情形，而非齊頭式採收。

▲▼郭台銘小農體驗，摘採紅菜。（圖／記者呂佳賢攝）

▲郭台銘花東體驗摘採紅鳳菜。（圖／記者呂佳賢攝）

ET快訊
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關鍵字：鴻海,郭台銘,國民黨,總統,花蓮,台東,AI,農業

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