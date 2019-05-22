雲端最有錢／小資福音？　便宜又大碗的房屋購買術

新聞節目中心／綜合報導

內政部拍賣移轉最新資料顯示，2018年累計至11月全台拍賣量達4825棟，年增近一成，去年幾乎確定超過5千戶，創三年高點。而整棟建案遭法拍件數多，2018年至今遭法拍建案高達13筆，包括北投「樂高高」等建案全案，或建商所持有未售戶遭法拍；雖然才剛進入2019年，已有六筆建案將在第一季待拍。法拍屋爆量? 是否可以視為房市進一步向下修正的風向球? 未來2到3年的房市是繼續看好? 還是看壞?

法拍屋是一項投資的好商品嗎? 近年來法拍屋市場鬧熱滾滾，每每像菜市場一樣，原來標到一個好物件，就可以好幾百萬入袋，而合宜住宅也變成投資套利的工具，為了破除6-10年不得轉讓的緊箍咒，合宜宅屋主做假債權，讓合宜宅可以流向法拍市場因而轉手獲利，難怪每次合宜宅的標售都有30多組搶破頭．而法拍屋內更藏有許多為了綁標而有的手法秘辛，雲端最有錢第30集節目中一一為你破解!

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

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資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一、周三下午1點10分至2點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。