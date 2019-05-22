　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲的政治神話　藍綠夾殺下的「嗡嗡嗡」飛得出台北嗎？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

《那些年 我們一起追的神》系列五

編按：

台灣每四年一次總統大選，英雄起、英雄落，從2000年來第一次政黨輪替迄今，20年來，每逢選戰就可以看到政黨與媒體的造神運動，為求勝選，各政黨莫不卯足全勁地招式盡出，過程中帶給台灣的傷害與族群間的撕裂，得花上許多時間與精力來彌補。

當時那些聲望與民調極高的總統候選人或明星級的政治人物，他們下台前甚至是在執政末期，有的民調狂跌到只剩個位數，有些人想力挽狂瀾但在英雄末路的階段卻已是時不我予。2020年1月11日會不會有第四次政黨輪替？台灣到底需要什麼樣的領導人？有沒有能夠團結各路共同打拼未來的英雄，還是跟過往一樣最後的神級明星都是從山頂開始墜落？

▲▼柯文哲赴議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

放眼台灣政壇，這四年來掀起政治神話炫風的人物，台北市長柯文哲應該是最容易被聯想到的一位，2014年，他以政治素人之姿一舉拿下首都市長寶座，在目前最主流的網路社群中，不管是聲量或是支持度都居高不下，柯文哲一夕之間彷彿成了政治網紅，言談之間、舉手投足，都是鎂光燈捕捉的焦點。

但時間過得很快，柯文哲的第一任任期轉眼即逝，在去年連任之路受到藍綠夾殺驚險過關後，不要說是關注柯文哲的媒體或支持者，就連柯團隊本身也可明顯察覺到柯文哲的魅力已經不復四年前，箇中的原因當然有許多外在的藍綠與政治條件。

回顧柯文哲崛起的過程，在踏入政壇前，他一直是醫界中頂尖的那群人之一，曾任台大醫院急診部醫師、台大醫院創傷醫學部主任、台大醫學院教授，是台灣第一個急診與重症加護專職醫生，也是首位將葉克膜技術引進台灣的醫師。

前台中市長胡志強妻子邵曉鈴在2006年輔選行程中，發生車禍陷入深度昏迷，柯文哲指派台大急救小組安裝葉克膜，救回一命，一瞬間成為全台知名人物；2010年在連勝文槍擊案中，柯文哲指揮外科急救團隊，積極搶救連勝文，但被稱為「柯P」的他敢說敢言，時常在媒體前針砭台大醫院，也令高層相當頭痛。
 
至於為何忽然跑出來選市長，柯文哲說，自己經歷過了五權憲法的磨練，最後才出來選，2013年，他因為多年前研究助理劉如意購買1張399塊塑膠椅疑涉不實發票核實，被調查局列為貪瀆案嫌疑人，「如果找不到，就是公務員貪瀆罪，10年以上有期徒刑；如果找到，品項不對，就是偽造文書罪，反正你一定有罪」。看到調查局的強勢態度，柯文哲當時走出調查局後還怒嗆「白癡把國家搞成這樣，我自己來幹算了」，再加上2011年的愛滋病器捐事件，前因後果加起來最後促成柯文哲下定參選的決心。

▲▼台北市長柯文哲出席臺北市電器商業同業公會捐贈福安國中暨富安國小冷氣設備典禮。（圖／記者徐斌慎攝）
 
在第一次參選的過程中，柯文哲異於傳統政治人物的思維、競選模式是他的最大特點，思考貼近市井小民、講話直白不咬文嚼字，都是吸引年輕選民的特質。柯文哲在言談間善用敢講、讓人驚喜卻又發人省思的「標題梗」，在傳統政治人物身上看不到、聽不到的談話，柯文哲講來毫無違和感，除了受到支持者青睞，也讓媒體期待他每次出現的驚人之語。
 
除了言談吸睛外，在民進黨刻意禮讓不提名的環境下，柯文哲初試啼聲的選戰策略強打超越藍綠也算是大加分，不論國民黨還是民進黨他都勇於批評，標榜無黨籍的「白色力量」在四年前的那一仗，的確是相當受到矚目。

在選舉過程中，柯文哲創舉也不斷。首先，柯文哲沒有班底，團隊裡除了來自民進黨的借將外近乎真空，因此他把腦筋動到「海選」上，在當時讓人眼睛為之一亮。不止競選團隊要海選，未來市府團隊也要海選，也定調未來「開放政府」的施政主軸。「海選」落實了柯文哲開放政府的理念，也是最好的宣傳與自我介紹，沒有論功行賞、交換條件，不論出身只論能力，充滿實驗性，也成功打起話題。

另外，柯文哲在競選期間也兩度公布競選經費，面對連勝文陣營對MG149案的質疑，更一口氣公布夫妻兩人18年來的所得稅扣繳憑單和個人財產，以及MG149中葉克膜團隊（SICU）互助金帳號、存摺和所有私帳細目，打得連陣營啞口無言反出洋相。

為了遵守競選經費控制在8000萬元的承諾，柯文哲還提早停止募款，強調「細節經不起放大鏡檢驗」，但對柯文哲來說人格不容汙衊，就算寧可斷手斷腳也要維護道德的正當性。
 
「改變台灣從首都開始、改變台北從文化開始。這是一場以文化為主體的社會運動，這也是台灣歷史上第一次以改變政治文化為訴求的選舉。」柯文哲在2014年喊出終結藍綠惡鬥、改變台灣政治文化等訴求，挑起民眾厭倦國家機器長年被藍綠兩黨左右的心理，字句喊進支持者耳裡，且選舉期間不插旗買廣告、提早關閉募款帳戶、全面公開募款單據、不打負面文宣戰、不開政策支票，用實際行動讓選民看到改變，最終以85萬3983票、57.16%的得票率，成為台北市改制為直轄市後，首任無黨籍市長。而柯文哲幾乎只靠空軍就打贏選戰，尤其特別倚重網路與年輕族群互動，也成為之後選舉的新型樣板。
 
但再高的浪都會有消退的一刻。頂著橫掃台北市12行政區之姿，柯文哲滿載市民期待風光入主台北市政府，上任前的高聲勢、支持者預期心理，也成為柯文哲執政的包袱，沒有太多機會與時間可以揮霍，選民送進市府，無非就是要盡快看到結果。

▲▼柯文哲出席2019台北國際觀光博覽會。（圖／記者黃軍瑋攝）

以當選前喊出「五大弊案」-大巨蛋、三創園區、美河市、松山文創、雙子星為例，柯文哲上任沒多久改口「五大案」便惹來不少爭議，雖然沒有反映在民調支持度上，但對柯文哲來說卻是「蜜月期」結束，特別是當他接受議會與市民監督後，選前所創下的神話也開始面臨各項檢驗的挑戰。
 
2016年可說是柯文哲最難過的一年。他的支持度在鼎盛之時一度高達8成，到了2016年，先是因為內湖塞車、復興北路建置自行車道等交通問題，以及小燈泡事件，在4月時跌到5成6，接著更因市政遲遲看不到成效，7月時再跌到4成2。
 
其後，2016年9月時又有砍敬老金事件，直到該年的12月，柯文哲的施政滿意度只剩下3成2，從第一名的神壇跌落到全台倒數第二，也被外界酸成「爬得越高摔得越重」。儘管在2017年先後因為台北燈節、世大運的成功舉辦，讓民調回升，但都難以回到昔日鼎盛榮光，但到了2018年，柯文哲又因爲「兩岸一家親」道歉態度反覆的「歹勢事件」，再次讓自己的支持度受到挑戰，甚至跟當時力拼連任的主要對手丁守中出了民調黃金交叉。
 
在去年的連任之戰中，柯文哲方面本以為2018九合一選舉可以複製2014年的熱潮，除了再辦海選徵才創造話題外，仗著執政者優勢，不論對手如何批評、激將，仍堅持到最後期限才請假跑選舉，但沒想到民進黨最後仍推出姚文智出馬競選，一路參選到底的過程，讓某些人期待的棄保效應胎死腹中。開票當天，姚文智的得票比預期高，藍綠歸隊左右一拉，柯文哲在驚濤駭浪之中僅以3千餘票險勝，這樣的結果也讓柯陣營對民進黨的不滿一口氣爆發，雙方關係自此更趨微妙。
 
連任過關後，柯文哲爭取總統大位的企圖越發明顯，面對旁人勸進，他不但多次走出台北市南下與支持者、柯粉俱樂部互動、測試聲量，希望彌補2018年選舉最弱的陸軍一環，甚至在今年3月出訪美國，希望藉由跟美方智庫、政要打交道，取得最基本的支持與理解，替未來的競選鋪順利路。

接下來，柯文哲5月、6月還將接連出訪日本、大陸，動作不斷的背後或許沒有明說，但從他平常訪問的隻字片語即可看出，「做好準備」這句話一再重複，柯文哲的下一步，藍綠陣營都看在眼裡。

▲雙城論壇晚宴19日登場，台北市長柯文哲（右）在台上與上海市常務副市長周波（左）舉杯致意。（圖／ETtoday攝影團隊攝）
 
不看好柯文哲挑戰總統大位的人認為，柯文哲在兩岸的政策與態度立場會受到詬病，當藍綠對決進入白熱化的階段，善意者覺得柯文哲搖擺不定，激進派甚至直指柯是賣台者。另外，對內，柯文哲或許可以用理念與執行力說服支持者，但對外不論在兩岸或是國際，他拿不拿得出相等份量的論述與作為，也是會受到質疑的一點。
 
柯文哲在2014年趁勢而起，力圖在執政所及範圍內貫徹「白色力量」的精神與承諾，但最後還是得花上2年多時間才進入狀況。5年前那位脫下白袍力圖改變台灣政治、衝擊藍綠的「阿北」，所得到掌聲與支持度在這幾年的確創下了首都奇蹟，但要競選台灣領導人的這一局，想再上一層樓，該思考的問題是，當初支持他的粉絲們為何熱度消退，走出了網路跟台北市，要如何號召更多的柯粉站出來表態支持這位每天在嗡嗡嗡的「阿北」？

另外，柯文哲因2014祭出終結藍綠惡鬥的訴求而勝選，但卻因為團隊缺乏施政經驗而遭市民質疑，驚險連任市長之後真的適合挑戰國家領導人嗎？畢竟，台灣真英雄一旦位居領導人地位，需要凸顯的是不藍不綠的特質，不再以二分法撕裂人民情感，有經驗、懂得國家運作、具備執政能力的人，才能引領台灣繼續走向正確的道路。

ET快訊
丫頭擁16家店面試必問「一句話」　全因目睹員工當場走人
台灣大跟進停賣華為新機！遠傳、台星、亞太態度保留

關鍵字：柯文哲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

笑看藍綠黨內互鬥大戲　柯文哲23日啟程訪日搶聲量

警稱恐嚇者是大陸網軍　黃光芹：警政署長是韓粉？

苗栗縣府歐洲10天旅行報告僅「2行字」　議員：浪費公帑的廢話

快訊／賴清德提「3個如果」：只要蔡英文贏韓國瑜　我就退選

快訊／民進黨中執會無解散會　「蔡賴相爭」總統初選事宜529再戰

LINE瘋傳政府封鎖抗議同婚新聞　行政院急澄清：絕對不可能

柯文哲說錯？自治條例發敬老金「法務局認證合法」　議員要求道歉

【見龍化工兄弟爭產】廖母任臨時遺產管理人　解除長子董事資格違法

快訊／沙盤推演？賴清德親赴民進黨中央　卓榮泰突然宣布會議休息

英派改規則圍剿賴陣營　林俊憲怒嗆：此例一開後患無窮

小英就職3周年韓嘆「人民苦3年」 怨南部被忽視：沒人比我愛高雄

偷罵王世堅垃圾？質詢影片曝光 柯文哲反問記者：你幻覺還幻聽

大S一見蟑螂崩潰尖叫　小S超淡定拯救姊姊！

網路徵才「低工時+高報酬」攏係假　要考慮卻被對方怒噴：現在是X小

吳建豪發火嗆選手：可以閉嘴嗎？　和韓庚尬舞「愛的魔力轉圈圈」秒變小可愛

Gail淡江開唱《你啊你啊》引尖叫 小學霸上身後台K書準備考試｜聲林之王淡江大學校園演唱會 20190520

被明金城「精神虐待」路邊爆打　 安心亞反擊變「心機婊」

輪框生鏽！車主堅持只換新胎　12秒後爆炸...技師滿臉血蹲地

就是不閃！巷口出來斜衝雙黃線　三寶遭後方騎士無視「甩屁擊落」

大雨超煩！大唱《我要夏天》轉念　下秒遭水襲射滿臉網笑噴：渴嗎？

笑看藍綠黨內互鬥大戲　柯文哲23日啟程訪日搶聲量

警稱恐嚇者是大陸網軍　黃光芹：警政署長是韓粉？

苗栗縣府歐洲10天旅行報告僅「2行字」　議員：浪費公帑的廢話

快訊／賴清德提「3個如果」：只要蔡英文贏韓國瑜　我就退選

快訊／民進黨中執會無解散會　「蔡賴相爭」總統初選事宜529再戰

LINE瘋傳政府封鎖抗議同婚新聞　行政院急澄清：絕對不可能

柯文哲說錯？自治條例發敬老金「法務局認證合法」　議員要求道歉

【見龍化工兄弟爭產】廖母任臨時遺產管理人　解除長子董事資格違法

快訊／沙盤推演？賴清德親赴民進黨中央　卓榮泰突然宣布會議休息

英派改規則圍剿賴陣營　林俊憲怒嗆：此例一開後患無窮

業務員勸誘民眾貸款買投資型保單　保險局將重罰「最高罰1200萬」

中職／張泰山回娘家　現身台南球場觀眾席

檀島香港茶餐廳5/24插旗微風北車　這3天憑台鐵高鐵票根送蛋撻

笑看藍綠黨內互鬥大戲　柯文哲23日啟程訪日搶聲量

單身女欲留60萬遺產送兩隻愛犬　公證處難處理

FIBA 3X3／黃聰翰、朱雲豪外線連發　男籃單日2連勝

中職／「周日肯定碰到索沙」　洪總傷腦筋要誰丟

核二廠2號機大修後將再起動　最快周六併聯發電

隔著門縫看…女大生割腕倒在房內！暖警撞斷鐵鍊英勇抱起送醫

SBL／終於撕掉豪弟標籤　FIBA專文報導林書緯

蔡英文施政滿意度調查

民進黨蔡英文總統上臺執政至今已滿三年時間，回顧細數蔡英文總統的諸多施政與改革作為，國內民眾是否有感或滿意？是否仍會投票支持她連任下屆總統？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的..

政治熱門新聞

賴清德要特赦陳水扁　蔡英文要他..

2020大選／楊秋興勸賴清德脫..

有罵王世堅垃圾？　柯P：下次會..

快訊／卓榮泰喬初選　深夜po：..

舔盤子證無毒　郭董回應鴻海薪資

兩岸關係緊張兮兮？　韓：必須換..

韓國瑜提彌陀機場　議員5大點狠..

多說一個零變8000萬　韓國瑜..

館長「7項前科」同框蔡英文　陳..

郭台銘後援會粉專向韓粉下「逐客..

同婚合法愛情產業鏈來了！黃捷：..

藍綠都要納初選民調　柯P：萬一..

卓榮泰火了！稱中執會「兒戲」

挺同婚遭嗆撤銷提名　李彥秀落淚..

更多熱門

相關新聞

談2020　韓國瑜：柯P抽最大

高雄市長韓國瑜在21日下午接受《ETtoday新聞雲》記者專訪，從市政談到了國政，韓國瑜也指出目前2020總統大選的最強人選，應該就是台北市長柯文哲，藍綠想跟柯文哲拚總統，只有派出韓國瑜跟賴清德才能讓柯文哲在選戰中討不到便宜，言外之意似乎也透露了自己才是藍軍當中的最強人選。

不顧柯文哲反對！敬老金條例一讀

柯批王世堅垃圾說　議會要求道歉

獨派智庫民調：賴清德「欣賞度」居冠

柯P吐舌回應舔盤　王世堅：拜託不要

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

小蜜桃姐姐10億老公欠債蒸發！冷宮豪門生活曝光

服務生幫撈打火機時「火鍋爆炸」

周四先變天！下周鋒面到「可能屬於滯留型」

狂嗑生蠔！20多歲男「一晚噴射10次」

「吵架王」星座Top 4

狗仔拍到　寫真女星上床15次還債

開車1hr載妻買巧克力！他結帳時傻眼了

公務員午休墓園激戰2回　美魔女告性侵結果揭曉

國中弟一覺醒來爸媽姐姐全死光

斗煥坪新訓點名50人還有人沒回來　恐怖真相曝

他舉250kg槓鈴挺不住　右腿「折成三段」癱地

男捷運偷摸女大生　高職生幫抓人

歌迷嫁給偶像！林立洋認愛4月娶台灣女友

房客「頭塞氣窗」狂盯！新竹妹崩潰直擊

小女兒寄信給郭台銘沒回應！呂捷神回被讚爆

更多

最夯影音

更多

小英就職3周年韓嘆「人民苦3年」 怨南部被忽視：沒人比我愛高雄

偷罵王世堅垃圾？質詢影片曝光 柯文哲反問記者：你幻覺還幻聽

大S一見蟑螂崩潰尖叫　小S超淡定拯救姊姊！

網路徵才「低工時+高報酬」攏係假　要考慮卻被對方怒噴：現在是X小

吳建豪發火嗆選手：可以閉嘴嗎？　和韓庚尬舞「愛的魔力轉圈圈」秒變小可愛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面