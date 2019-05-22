柯文哲的政治神話　藍綠夾殺下的「嗡嗡嗡」飛得出台北嗎？

《那些年 我們一起追的神》系列五

編按：

台灣每四年一次總統大選，英雄起、英雄落，從2000年來第一次政黨輪替迄今，20年來，每逢選戰就可以看到政黨與媒體的造神運動，為求勝選，各政黨莫不卯足全勁地招式盡出，過程中帶給台灣的傷害與族群間的撕裂，得花上許多時間與精力來彌補。

當時那些聲望與民調極高的總統候選人或明星級的政治人物，他們下台前甚至是在執政末期，有的民調狂跌到只剩個位數，有些人想力挽狂瀾但在英雄末路的階段卻已是時不我予。2020年1月11日會不會有第四次政黨輪替？台灣到底需要什麼樣的領導人？有沒有能夠團結各路共同打拼未來的英雄，還是跟過往一樣最後的神級明星都是從山頂開始墜落？

政治中心／綜合報導

放眼台灣政壇，這四年來掀起政治神話炫風的人物，台北市長柯文哲應該是最容易被聯想到的一位，2014年，他以政治素人之姿一舉拿下首都市長寶座，在目前最主流的網路社群中，不管是聲量或是支持度都居高不下，柯文哲一夕之間彷彿成了政治網紅，言談之間、舉手投足，都是鎂光燈捕捉的焦點。

但時間過得很快，柯文哲的第一任任期轉眼即逝，在去年連任之路受到藍綠夾殺驚險過關後，不要說是關注柯文哲的媒體或支持者，就連柯團隊本身也可明顯察覺到柯文哲的魅力已經不復四年前，箇中的原因當然有許多外在的藍綠與政治條件。

回顧柯文哲崛起的過程，在踏入政壇前，他一直是醫界中頂尖的那群人之一，曾任台大醫院急診部醫師、台大醫院創傷醫學部主任、台大醫學院教授，是台灣第一個急診與重症加護專職醫生，也是首位將葉克膜技術引進台灣的醫師。

前台中市長胡志強妻子邵曉鈴在2006年輔選行程中，發生車禍陷入深度昏迷，柯文哲指派台大急救小組安裝葉克膜，救回一命，一瞬間成為全台知名人物；2010年在連勝文槍擊案中，柯文哲指揮外科急救團隊，積極搶救連勝文，但被稱為「柯P」的他敢說敢言，時常在媒體前針砭台大醫院，也令高層相當頭痛。



至於為何忽然跑出來選市長，柯文哲說，自己經歷過了五權憲法的磨練，最後才出來選，2013年，他因為多年前研究助理劉如意購買1張399塊塑膠椅疑涉不實發票核實，被調查局列為貪瀆案嫌疑人，「如果找不到，就是公務員貪瀆罪，10年以上有期徒刑；如果找到，品項不對，就是偽造文書罪，反正你一定有罪」。看到調查局的強勢態度，柯文哲當時走出調查局後還怒嗆「白癡把國家搞成這樣，我自己來幹算了」，再加上2011年的愛滋病器捐事件，前因後果加起來最後促成柯文哲下定參選的決心。





在第一次參選的過程中，柯文哲異於傳統政治人物的思維、競選模式是他的最大特點，思考貼近市井小民、講話直白不咬文嚼字，都是吸引年輕選民的特質。柯文哲在言談間善用敢講、讓人驚喜卻又發人省思的「標題梗」，在傳統政治人物身上看不到、聽不到的談話，柯文哲講來毫無違和感，除了受到支持者青睞，也讓媒體期待他每次出現的驚人之語。



除了言談吸睛外，在民進黨刻意禮讓不提名的環境下，柯文哲初試啼聲的選戰策略強打超越藍綠也算是大加分，不論國民黨還是民進黨他都勇於批評，標榜無黨籍的「白色力量」在四年前的那一仗，的確是相當受到矚目。

在選舉過程中，柯文哲創舉也不斷。首先，柯文哲沒有班底，團隊裡除了來自民進黨的借將外近乎真空，因此他把腦筋動到「海選」上，在當時讓人眼睛為之一亮。不止競選團隊要海選，未來市府團隊也要海選，也定調未來「開放政府」的施政主軸。「海選」落實了柯文哲開放政府的理念，也是最好的宣傳與自我介紹，沒有論功行賞、交換條件，不論出身只論能力，充滿實驗性，也成功打起話題。

另外，柯文哲在競選期間也兩度公布競選經費，面對連勝文陣營對MG149案的質疑，更一口氣公布夫妻兩人18年來的所得稅扣繳憑單和個人財產，以及MG149中葉克膜團隊（SICU）互助金帳號、存摺和所有私帳細目，打得連陣營啞口無言反出洋相。

為了遵守競選經費控制在8000萬元的承諾，柯文哲還提早停止募款，強調「細節經不起放大鏡檢驗」，但對柯文哲來說人格不容汙衊，就算寧可斷手斷腳也要維護道德的正當性。



「改變台灣從首都開始、改變台北從文化開始。這是一場以文化為主體的社會運動，這也是台灣歷史上第一次以改變政治文化為訴求的選舉。」柯文哲在2014年喊出終結藍綠惡鬥、改變台灣政治文化等訴求，挑起民眾厭倦國家機器長年被藍綠兩黨左右的心理，字句喊進支持者耳裡，且選舉期間不插旗買廣告、提早關閉募款帳戶、全面公開募款單據、不打負面文宣戰、不開政策支票，用實際行動讓選民看到改變，最終以85萬3983票、57.16%的得票率，成為台北市改制為直轄市後，首任無黨籍市長。而柯文哲幾乎只靠空軍就打贏選戰，尤其特別倚重網路與年輕族群互動，也成為之後選舉的新型樣板。



但再高的浪都會有消退的一刻。頂著橫掃台北市12行政區之姿，柯文哲滿載市民期待風光入主台北市政府，上任前的高聲勢、支持者預期心理，也成為柯文哲執政的包袱，沒有太多機會與時間可以揮霍，選民送進市府，無非就是要盡快看到結果。

以當選前喊出「五大弊案」-大巨蛋、三創園區、美河市、松山文創、雙子星為例，柯文哲上任沒多久改口「五大案」便惹來不少爭議，雖然沒有反映在民調支持度上，但對柯文哲來說卻是「蜜月期」結束，特別是當他接受議會與市民監督後，選前所創下的神話也開始面臨各項檢驗的挑戰。



2016年可說是柯文哲最難過的一年。他的支持度在鼎盛之時一度高達8成，到了2016年，先是因為內湖塞車、復興北路建置自行車道等交通問題，以及小燈泡事件，在4月時跌到5成6，接著更因市政遲遲看不到成效，7月時再跌到4成2。



其後，2016年9月時又有砍敬老金事件，直到該年的12月，柯文哲的施政滿意度只剩下3成2，從第一名的神壇跌落到全台倒數第二，也被外界酸成「爬得越高摔得越重」。儘管在2017年先後因為台北燈節、世大運的成功舉辦，讓民調回升，但都難以回到昔日鼎盛榮光，但到了2018年，柯文哲又因爲「兩岸一家親」道歉態度反覆的「歹勢事件」，再次讓自己的支持度受到挑戰，甚至跟當時力拼連任的主要對手丁守中出了民調黃金交叉。



在去年的連任之戰中，柯文哲方面本以為2018九合一選舉可以複製2014年的熱潮，除了再辦海選徵才創造話題外，仗著執政者優勢，不論對手如何批評、激將，仍堅持到最後期限才請假跑選舉，但沒想到民進黨最後仍推出姚文智出馬競選，一路參選到底的過程，讓某些人期待的棄保效應胎死腹中。開票當天，姚文智的得票比預期高，藍綠歸隊左右一拉，柯文哲在驚濤駭浪之中僅以3千餘票險勝，這樣的結果也讓柯陣營對民進黨的不滿一口氣爆發，雙方關係自此更趨微妙。



連任過關後，柯文哲爭取總統大位的企圖越發明顯，面對旁人勸進，他不但多次走出台北市南下與支持者、柯粉俱樂部互動、測試聲量，希望彌補2018年選舉最弱的陸軍一環，甚至在今年3月出訪美國，希望藉由跟美方智庫、政要打交道，取得最基本的支持與理解，替未來的競選鋪順利路。

接下來，柯文哲5月、6月還將接連出訪日本、大陸，動作不斷的背後或許沒有明說，但從他平常訪問的隻字片語即可看出，「做好準備」這句話一再重複，柯文哲的下一步，藍綠陣營都看在眼裡。





不看好柯文哲挑戰總統大位的人認為，柯文哲在兩岸的政策與態度立場會受到詬病，當藍綠對決進入白熱化的階段，善意者覺得柯文哲搖擺不定，激進派甚至直指柯是賣台者。另外，對內，柯文哲或許可以用理念與執行力說服支持者，但對外不論在兩岸或是國際，他拿不拿得出相等份量的論述與作為，也是會受到質疑的一點。



柯文哲在2014年趁勢而起，力圖在執政所及範圍內貫徹「白色力量」的精神與承諾，但最後還是得花上2年多時間才進入狀況。5年前那位脫下白袍力圖改變台灣政治、衝擊藍綠的「阿北」，所得到掌聲與支持度在這幾年的確創下了首都奇蹟，但要競選台灣領導人的這一局，想再上一層樓，該思考的問題是，當初支持他的粉絲們為何熱度消退，走出了網路跟台北市，要如何號召更多的柯粉站出來表態支持這位每天在嗡嗡嗡的「阿北」？

另外，柯文哲因2014祭出終結藍綠惡鬥的訴求而勝選，但卻因為團隊缺乏施政經驗而遭市民質疑，驚險連任市長之後真的適合挑戰國家領導人嗎？畢竟，台灣真英雄一旦位居領導人地位，需要凸顯的是不藍不綠的特質，不再以二分法撕裂人民情感，有經驗、懂得國家運作、具備執政能力的人，才能引領台灣繼續走向正確的道路。