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「福衛七號」今赴美、6／22發射　蔡英文：台灣也能追求太空夢

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▲▼福衛七號。（圖／翻攝自Facebook臉書粉絲專頁／國家太空中心NSPO）

▲福衛七號。（圖／翻攝國家太空中心NSPO臉書）

財經中心／綜合報導

國家太空中心今天（14日）即將運送「福爾摩沙衛星七號」前往美國，一早特別在新竹科學園區內的太空中心舉行啟航儀式，並開放民眾前來為「福衛七號」舉辦歡送會，更在臉書直播全程運送過程，共同見證歷史的軌跡。

科技部今天上午10點在太空中心舉行啟航儀式，總統蔡英文、科技部長陳良基、政務次長謝達斌、國研院長王永和、國家太空中心（NSPO）主任林俊良等人出席，並預計在下午1點運送「福爾摩沙衛星七號」前往桃園機場旁的華儲公司進行裝盤，同時透過「國家太空中心NSPO」臉書粉絲專頁直播。

請繼續往下閱讀...

蔡英文表示，福衛七號預計在6月22日發射升空，這是跨時代科學的突破，台灣扮演關鍵角色，最振奮的是福爾摩莎的衛星要再次登上太空，未來將因應台灣的需求，跨越天候、地形的限制，加強緯度地區的觀測效果，得出更準確的颱風、梅雨、豪大雨數據。

蔡英文強調，福衛七號是拓展台灣科技外交的里程碑，同時也是台美近年最大型的科學研究計畫，不管是上太空，還是看黑洞，只要能解開科學的奧秘，都是台灣的夢想，未來這些觀測資料，都將分享給其它國家，證明台灣也有很好的條件可以追求太空夢。

▲▼福衛七號。（圖／翻攝自Facebook臉書粉絲專頁／國家太空中心NSPO）

▲福衛七號本體已裝箱。（圖／翻攝國家太空中心NSPO臉書）

「福爾摩沙衛星七號」目前已經裝箱完畢，科技部指出，直播將會看到貨櫃車、運送過程、福衛七號模型，雖然民眾無法直接看到福七本體，不過太空中心蕭俊傑博士會用鏡頭帶著民眾，到歡送會湊湊熱鬧，另外「衛星管家」整測組長陳維鈞，也會一路跟著運送隊伍直播，看三大衛星箱送入溫控庫的壯觀景象。

根據太空中心報告指出，福衛七號未來將可提升台灣天氣預報準確度，並監測太空天氣、協助氣候變遷研究，且量測資料不受陸地或海洋的地形限制，也不受天候影響，氣象預報的準確度可望增加10%的準確度，未來福衛七號將接替福衛三號的任務，成為太空中最精準的溫度計。

「國家太空中心NSPO」直播網址

▲▼福衛七號。（圖／翻攝自Facebook臉書粉絲專頁／國家太空中心NSPO）

▲福衛七號開放民眾歡送。（圖／翻攝國家太空中心NSPO臉書）

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關鍵字：國家太空中心,福衛七號

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