說不選總統後　郭董提20字治國金句PK韓國瑜

▲左起為鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

財經中心／綜合報導

日前才對外表示沒有意願參選總統的鴻海（2317）董事長郭台銘，昨晚（13日）臉書發文表示，高雄市長韓國瑜訪美期間，於台灣時間12日凌晨的哈佛大學閉門演講中，提出的20字箴言「國防靠美國、科技靠日本、市場靠大陸、努力靠自己」，他有不同看法，郭董以「國防靠和平、市場靠競爭、技術靠研發、命運靠自己」20字金句，再度提出他的治國理念。

郭台銘臉書發文提到，自己看到韓國瑜在哈佛20字對於台灣未來的命運的箴言，個人對於這20字「國防靠美國、科技靠日本、市場靠大陸、努力靠自己」有些建議，雖然同意韓國瑜的20字框架，但有不同的看法就是「國防靠和平，市場靠競爭，技術靠研發，命運靠自己」。

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▲郭台銘提新的20字箴言「國防靠和平、市場靠競爭、技術靠研發、命運靠自己」。（圖／翻攝郭台銘臉書）

郭台銘表示，舊時有成語「東食西宿」，說起來好笑，但也可以給大家一點反省；因為郭台銘認為，中華民國的命運掌握在自己的手上，國防不是升高戰備可以解決，市場要依實力去競爭才能長久，全球化的壓力下發展重平衡，技術發展一定要有自己的底氣，要怎麼收穫先要怎麼栽，大家想要什麼樣的未來，掌握在自己手裹，透過正向的討論，才是有助於明辨中華民國發展的真正方法。

據了解，成語「東食西宿」比喻貪得無厭、唯利是圖，典故來自戰國時期，有位美貌的齊國女子，同時被東、西兩家人說媒，東家的兒子家財萬貫但相貌醜陋，西家的兒子相貌英俊但十分貧窮，父母難以決定，就讓女兒自己選擇，結果女子兩邊都選，父母問什麼意思，女子則說想要在東家吃飯、西家住宿。