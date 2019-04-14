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鴻海再插旗美國威州房市　買入「富士康麥迪遜廣場」建研究中心

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鴻海旗下富士康科技集團宣布在美國威斯康辛州設廠，台灣時間29日凌晨舉行動工典禮，美國總統川普和鴻海董事長郭台銘同台，兩人親手動鏟。（圖／路透社）

▲左起為美國總統川普、鴻海董事長郭台銘。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

鴻海（2317）威州再買新大樓，根據《美聯社》報導，上週五（12日）鴻海宣布買下威斯康辛州議會大廈（Wisconsin Capitol）對面，一幢六層樓的辦公大樓，同時也是當地知名地標哈里斯銀行（BMO Harris Bank）大樓，以作為與威斯康辛大學合作建立的校外研究中心。

根據報導內容，鴻海買下的這棟大樓約5萬平方英尺面積，價值約為500萬美元，作為威斯康辛大學麥迪遜分校的學生、教職員工、研究人員在各領域的研究和發展計畫所用，並重新命名為「富士康麥迪遜廣場」（Foxconn Place Madison）。

請繼續往下閱讀...

這棟大樓同時也是鴻海在拉辛郡（Racine）、綠灣（Green Bay）、密爾瓦基（Milwaukee）、奧克萊爾（Eau Claire）等地收購系列建築物的又一力作，顯示鴻海除了威谷科技園區（Wiscon Valley）之外，又再度擴大對於威斯康辛州的影響範圍。

對此，鴻海美國策略計劃負責人楊兆倫（Alan Yeung）表示，富士康將是一個好鄰居，也可以保證這棟大樓不會是一座空蕩蕩的建築物，而且會在工人進駐之前，充足建物中的精良裝備，藉此消除外界對於鴻海威州的種種疑慮，不過並未透露預計會有多少人在這棟大樓工作。

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關鍵字：鴻海,富士康,郭台銘,威斯康辛州

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