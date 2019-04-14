健保爆最嚴重弊端　靠「達文西手術」兩頭賺？北醫附醫被點名最多

▲達文西手術「出血少、傷口小、復原快」。（圖／資料照／台灣機器人手術醫學會提供）

生活中心／綜合報導

衛福部健保署分析大數據發現，有醫院執行「達文西手術」，疑似一邊向病人高額收錢，卻又以腹腔鏡手術申請健保給付，涉及「兩頭賺」的案件高達7810件、金額達3.5億元，其中又以台北醫學大學附設醫院「申報異常」最多，恐為健保實施以來最嚴重弊端。健保署長李伯璋表示，已行文要求各醫院自清，若被查出虛報且未自首，將罰款10倍或停止特約3個月至半年，「打擊不肖醫院，絕不手軟。」

達文西手術是微創手術的一種，由醫師操作機器人手臂來執行外科手術，因「出血少、傷口小、復原快」，同時有執行精密困難手術的優點而受到重視。但達文西手術的價格較為昂貴，以自費來說約需30萬元，健保署2017年開始，攝護腺癌使用達文西手術有健保給付，以減輕患者負擔。

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▼健保署長李伯璋表示，「打擊不肖醫院，絕不手軟。」（圖／資料照／記者嚴云岑攝）



《聯合報》報導，健保署初步調查發現，全國19家醫學中心中，有12家醫學中心一年進行超過200例的達文西手術，其中5家醫院超過2成手術有明顯瑕疵。

李伯璋指出，健保署已行文要求各醫院自清，如有進行達文西手術向患者收費，卻又以其他手術名義申報健保，必須於19日前列冊回覆；若院方自首只要追回金額，否則將罰款10倍或停止特約3個月至半年。

健保數調查，可能涉及「兩頭賺」的案件又以北醫附醫最多，共2144件、金額達1.02億元。對此，北醫院方低調回應，將配合調查，已回函健保署說明。