十鼓D.S.E嘉義教學中心　成果發表會磅礡登場

▲▼十鼓D.S.E嘉義教學中心成果發表會 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

十鼓D.S.E嘉義教學中心13日於嘉義文創園區舉辦發表會，展現學習成果，市長黃敏惠特別前往欣賞，看到孩子們專注的表情、敲擊出充滿節奏的鼓聲，期待十鼓文化在嘉義落地深根。

黃敏惠市長說，今天的發表會起源於嘉義藝術節開幕當天，看見十鼓擊樂團帶來氣勢磅礡的揭幕，尤其擊鼓藝術是力與美的結合，要集中精神、要有力量、有節奏，更要懂得與團隊合作，在動靜之間，讓每一擊鼓聲喚起身體細胞的所有能量，不僅感動自己更震撼了別人。

十鼓D.S.E嘉義教學中心說，嘉創教室由資深教師李佳燕負責，帶領優秀團隊教導學員，透過擊鼓結合肢體的展演，呈現力與美的完美結合。對於孩子們來說，「擊鼓」節奏訓練，需要搭配頭、手、身、腰、腿的肢體動作，更能讓孩子在鼓聲中，快樂、專注的發展自己。



十鼓D.S.E嘉義教學中心表示，十鼓擊樂團成立於2000年春天，「傳創台灣本土文化，發揚鼓樂藝術薪傳」是謝十團長成立樂團的目標與心願。十鼓的足跡遍及國內外，精彩的表演名揚國際，因此，十鼓也期盼將這項本土擊樂藝術世代傳承，所以不僅在全台校園推動鼓術教學，更在高雄、台南、台北、新竹成立教學中心，更在2016年十鼓教學系統正式進駐嘉義文創園區。