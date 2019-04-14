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夫妻月入5萬養一家8口！　每月勉強打平「累得很幸福」

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親子,家庭,父母,孩子,嬰兒,幸福（圖／視覺中國CFP）

▲台灣生育率近年來生育率始終在全球敬陪末座，政府為搶救少子化祭出不少獎勵措施。（示意圖／視覺中國CFP）

記者紀佳妘／台北報導

在物價高漲、薪資不漲的年代，許多夫妻嚇得不敢生小孩，不過有一對夫妻非常喜歡小孩，目前育有育男兩女，而9月即將迎六寶出生，兩人每月收入合計5萬初頭，加上政府補助措施，還能勉強打平收支，儘管家庭經濟壓力大，卻累得很幸福。

今年35歲的芬芬是一位六寶媽媽，大兒子目前已經10歲唸國小四年級，而第六胎寶寶還在肚子中，她與同年齡的先生都非常喜歡小孩，「當初只想生三、四個，沒想到後來這麼多」。

請繼續往下閱讀...

▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費（圖／記者張一中攝）

▲夫妻一起打拚扛家計，加上政府補助措施，每月收支勉強打平，直呼「累得很幸福」。（示意圖／記者張一中攝）

夫妻兩人原先一起開飲料店扛家計，不過受到景氣影響，先生決定考公務員人，後來也順利到公家機關工作，每月實領3.5萬元，而芬芬為貼補家用，自營手搖杯飲料店，可增加2萬元的收入，因此夫妻兩人合計月入5萬初，養活一家8口，收支只能勉強打平。

芬芬一家因有低收入戶的特殊身分，能夠住進平價住宅免付房租，加上政府育兒措施，包括「2至5歲公幼免學費」、「準公共化私托及保母每個月6000元」、「公托補助每月3000元」等，每個月可領超過3萬元的補助，減輕育兒壓力。

因為工作收入有限，暫時找不到其他開源之路，芬芬選擇從節流下手，平時上網加入二手婦嬰社團，三不五時留意網友出清寶寶的衣物、嬰兒車等物品，省下一筆可觀的費用。她也說，「撫養六個孩子已經是最大極限」，儘管家庭經濟壓力大，但看見小孩開心的笑容，直呼「累得很幸福」。

ET快訊
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關鍵字：雙薪家庭,育兒,公務員,補助,津貼,低收入戶,薪資

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