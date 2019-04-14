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影／念書工作四處為家　微軟何虹靠旅行紓壓

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記者周康玉／專訪

「我是北京出生、香港長大的印尼華僑」光是自我介紹的第一句，就出現了三個地區、地名，注定了微軟台灣區首席營運長何虹的職場和人生走向跨國性、多元性和無界限。

何虹說，她從小在香港念書，受得是西方教育，習慣問問題、喜歡主動地去做，加上第一份工作，就讓她體驗了震撼教育，給她一張飛往美國的機票，限她三星期內完成任務，但卻什麼方法也沒告訴她。

何虹分享她第一次出差的經歷，公司給了一張機票，幫她訂了一間飯店，她便隻身飛往人生地不熟的美國，要去哪、見誰，完全不知道，她心中不免疑惑「 我才剛出來工作，你（指公司）怎麼那麼相信我？」

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台灣微軟營運長何虹專訪。（圖／記者李毓康攝，下同）

▲▼台灣微軟營運長何虹專訪。20190409前請勿使用（圖／記者李毓康攝）

她只好不停地問、不停找當地同事「喝咖啡」，當時也顧不了別人怎麼看她，就算認為她怎麼什麼都不懂，她也得低姿態傾聽、發問，否則她恐怕交不了差，也無顏回去香港。

「這三個禮拜是我的Journey（旅程），是個挺特別的經驗。」何虹彷彿通過了一道人生難關。

何虹求學時期，就已經是個跨越南北半球的留學生，讓她變得特別容易適應不同國家和異國文化；加上工作職務經常派駐海外，屢屢受到震撼教育，不知不覺地，她也成了解決文化差異的專家。

何虹透露她不到30歲就接下管理職，然而她第一次升主管（manager），也很不簡單，她要管理的是一群美國人。

何虹說，一開始溝通不太順，她心想，是因為她太年輕？還是因為她是外國人？

▲▼台灣微軟營運長何虹專訪。20190409前請勿使用（圖／記者李毓康攝）

過了一陣子，何虹終於得到答案，原來美國人習慣有什麼就講出來，但她一開始以為，如果有人提出意見就是不贊成。她體會到，美國人和東方人在溝通方式（communication style）有很大的不同。這段經歷也讓她學習到，要是跟不同文化的朋友溝通時，可能要先去設想她的溝通方式是什麼。

談到如何平衡她的工作和生活，何虹毫不猶豫就說，當然要找自己最愛的事，就是旅遊。

近幾年來，何虹最主要的紓壓方式，就是一年至少有兩次比較長的旅行，大約一到兩星期。她強調，這兩次旅行中，她堅持要有一個是她沒去過的地方，可以吸收新的文化、新東西。另一個旅行就可能是帶媽媽去曼谷　或是陪男友去東京，讓她度假　也同時能扮演好自己當女兒或是女朋友的角色。

▲▼台灣微軟營運長何虹專訪。20190409前請勿使用（圖／記者李毓康攝）

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關鍵字：微軟,AI,何虹,AI Solution Day

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