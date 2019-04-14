影／微軟何虹自曝是「報告控」　年底要讓AI在台落地

記者周康玉／專訪

「我最喜歡看報告了！」一頭及肩中長髮，說話時充滿肢體動作，還時不時用帶有香港腔、且中英夾雜的何虹，雖然進入職場20多年了，但與人互動，卻像是新生入學第一天，交友模式一啟動，興奮又充滿活力。

頂著博士學位的她，今年初接下微軟台灣區首席營運長位置，也是歷屆的微軟台灣區營運長中，唯一拿到博士學位。但微軟看中的不只是她的高學歷，更是她少見的跨文化經驗，以及超乎常人的親和力。

▼台灣微軟營運長何虹專訪。（圖／記者李毓康攝，下同）

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何虹說，當她還是社會新鮮人時，第一份工作要出的差，就是從香港飛往12000公里外的美國，而且還是像密西西比那樣較偏遠的城市。對她而言，不光是第一次出差，還是第一次去美國，公司卻只給了她一張機票、訂了間旅館，告訴她任務，給她三個星期的時間，中間該去哪、拜訪什麼人，通通沒有交代，算是給了她一次震撼教育。

「當時真的沒辦法呀，我真的不懂，只能多問，多跟同事喝咖啡，然後不停地去listen（聽）。」何虹說，第一份工作也造就她無論做什麼工作，都很習慣與人交流、傾聽對方。

但為什麼特別愛看報告？何虹說道，這可能跟她大學主修的計算機科學（Computing Science）和程式設計（Programming）科系有關，讓她習慣事事都依據數字和事實（fact-based），加上本身個性充滿好奇心，一看到問題，會忍不住用邏輯的方式去破解問題（try to crack it）。

日前（4/9）微軟舉辦了今年在台灣第一場盛事－－AI Solution Day，其中有很大一部分，就是用一份訪了上百家企業和員工的「AI 關鍵報告」，來破解台灣該如何讓AI落地，這也是微軟台灣區總經理孫基康交給何虹的第一項任務。

身為一個「報告控」，何虹也從這份關鍵報告中理解，AI要在台灣落地，必須從人才、應用和產業三個面向做起。

然而，從微軟這份AI關鍵報告中，何虹意外發現，要讓企業導入AI架構、讓AI落地，關鍵竟然不是技術，而是人的思維和文化障礙。

報告指出，即使台灣業主相信，AI能使產業在三年內提升創新力、員工生產力達近2.5倍，比起亞太區域業主的1.9倍還高，但台灣卻僅32%的企業主開始導入AI，這數據遠低於亞太地區的41％。主要原因，就是因為台灣企業普遍保守、不願嘗新的文化，也缺乏穩健導入新計畫的意願。

換言之，文化、心理建設和溝通是AI導入的首要問題。然而，如果是文化和溝通問題，對於何虹來說「是再自然也不過的事了。」

何虹認為，科技其實早已無所不在了（technology is everywhere），對於女性來說，要把科技變成日常生活，其實關鍵在於說故事的能力（story-telling），這與她本身所學和背景都很吻合。

「我的任務就是一個翻譯、轉化（translate）的角色，把技術轉化到日常生活，轉化到商業價值...。」而這些，對於喜好發問、與人交流的她，都是令她非常自然的過程。