　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 保險

影／微軟何虹自曝是「報告控」　年底要讓AI在台落地

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者周康玉／專訪

「我最喜歡看報告了！」一頭及肩中長髮，說話時充滿肢體動作，還時不時用帶有香港腔、且中英夾雜的何虹，雖然進入職場20多年了，但與人互動，卻像是新生入學第一天，交友模式一啟動，興奮又充滿活力。

頂著博士學位的她，今年初接下微軟台灣區首席營運長位置，也是歷屆的微軟台灣區營運長中，唯一拿到博士學位。但微軟看中的不只是她的高學歷，更是她少見的跨文化經驗，以及超乎常人的親和力。

台灣微軟營運長何虹專訪。（圖／記者李毓康攝，下同）

請繼續往下閱讀...

▲▼台灣微軟營運長何虹專訪。20190409前請勿使用（圖／記者李毓康攝）

何虹說，當她還是社會新鮮人時，第一份工作要出的差，就是從香港飛往12000公里外的美國，而且還是像密西西比那樣較偏遠的城市。對她而言，不光是第一次出差，還是第一次去美國，公司卻只給了她一張機票、訂了間旅館，告訴她任務，給她三個星期的時間，中間該去哪、拜訪什麼人，通通沒有交代，算是給了她一次震撼教育。

「當時真的沒辦法呀，我真的不懂，只能多問，多跟同事喝咖啡，然後不停地去listen（聽）。」何虹說，第一份工作也造就她無論做什麼工作，都很習慣與人交流、傾聽對方。

但為什麼特別愛看報告？何虹說道，這可能跟她大學主修的計算機科學（Computing Science）和程式設計（Programming）科系有關，讓她習慣事事都依據數字和事實（fact-based），加上本身個性充滿好奇心，一看到問題，會忍不住用邏輯的方式去破解問題（try to crack it）。

▲▼台灣微軟營運長何虹專訪。20190409前請勿使用（圖／記者李毓康攝）

日前（4/9）微軟舉辦了今年在台灣第一場盛事－－AI Solution Day，其中有很大一部分，就是用一份訪了上百家企業和員工的「AI 關鍵報告」，來破解台灣該如何讓AI落地，這也是微軟台灣區總經理孫基康交給何虹的第一項任務。

身為一個「報告控」，何虹也從這份關鍵報告中理解，AI要在台灣落地，必須從人才、應用和產業三個面向做起。

然而，從微軟這份AI關鍵報告中，何虹意外發現，要讓企業導入AI架構、讓AI落地，關鍵竟然不是技術，而是人的思維和文化障礙。

報告指出，即使台灣業主相信，AI能使產業在三年內提升創新力、員工生產力達近2.5倍，比起亞太區域業主的1.9倍還高，但台灣卻僅32%的企業主開始導入AI，這數據遠低於亞太地區的41％。主要原因，就是因為台灣企業普遍保守、不願嘗新的文化，也缺乏穩健導入新計畫的意願。

換言之，文化、心理建設和溝通是AI導入的首要問題。然而，如果是文化和溝通問題，對於何虹來說「是再自然也不過的事了。」

▲▼台灣微軟營運長何虹專訪。20190409前請勿使用（圖／記者李毓康攝）

何虹認為，科技其實早已無所不在了（technology is everywhere），對於女性來說，要把科技變成日常生活，其實關鍵在於說故事的能力（story-telling），這與她本身所學和背景都很吻合。

「我的任務就是一個翻譯、轉化（translate）的角色，把技術轉化到日常生活，轉化到商業價值...。」而這些，對於喜好發問、與人交流的她，都是令她非常自然的過程。

▲▼台灣微軟營運長何虹專訪。20190409前請勿使用（圖／記者李毓康攝）

▲▼微軟營運長何虹專訪。（表／記者周康玉製作）

ET快訊
他點出高雄「城市丟臉感」變重！網戰翻：台南在偷笑
女看護控8旬老翁「天天抓胸」！兒子趁打掃性侵...半路軟掉

關鍵字：微軟,AI,何虹,AI Solution Day

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

夫妻月入5萬養一家8口！　每月勉強打平「累得很幸福」

影／念書工作四處為家　微軟何虹靠旅行紓壓

影／微軟何虹自曝是「報告控」　年底要讓AI在台落地

新漢打造全台首座工業4.0示範工廠　效率提升30%、當天算出毛利成本

單親媽請完育嬰假後難回22K工作　勇敢創業開美睫工作室扛家計

郭台銘訪日拜會東大校長　喊出鴻海、夏普、東大高科技合作

日月光今年要徵近千名工程師　因應高雄大擴廠

好羨慕！超佛心企業稅前盈餘15%給員工當獎金　連離職都有慰問金　

投資人民幣長線佈局　才有機會雙率兩頭賺

第2季換鈔第一手情報　大行庫估美元恐走貶、人民幣將走升

呱吉首槓柯P！撇藍綠「只談是非」 超水準質詢網讚：政治早該這樣

言承旭、朱孝天合唱F4《流星雨》　道明寺藍色背心再現...網友爆動了！

罹癌網美化療掉髮「照鏡子哭了」 男友溫暖擁入懷：妳是最可愛的！

周興哲現身信義區街頭！　獻唱《怎麼了》全場嗨翻啦

日拍百套！模特妹妹拍照累壞... 親媽「猛踢一腳」網怒：賺錢工具？

北台灣最大！4千坪八景島水族館　2020年華泰名品城開幕

敏感口罩妹車上突嬌喘：喔～不要　運將嚇壞祭「神器」她秒閉嘴閃人

劉喬安哽咽淚：鼻子裡面是空的　鼻骨外露懺悔「醫生都束手無策」

女同事上班中突然垃圾袋套頭!?　下秒黑桶裝好網驚呆：大開眼界

糗！女半夜顫抖PO文家有小偷　警實彈攻堅破門逮「掃地機器人」

夫妻月入5萬養一家8口！　每月勉強打平「累得很幸福」

影／念書工作四處為家　微軟何虹靠旅行紓壓

影／微軟何虹自曝是「報告控」　年底要讓AI在台落地

新漢打造全台首座工業4.0示範工廠　效率提升30%、當天算出毛利成本

單親媽請完育嬰假後難回22K工作　勇敢創業開美睫工作室扛家計

郭台銘訪日拜會東大校長　喊出鴻海、夏普、東大高科技合作

日月光今年要徵近千名工程師　因應高雄大擴廠

好羨慕！超佛心企業稅前盈餘15%給員工當獎金　連離職都有慰問金　

投資人民幣長線佈局　才有機會雙率兩頭賺

第2季換鈔第一手情報　大行庫估美元恐走貶、人民幣將走升

吃水果要挑時辰！營養師曝「黃金時間」…你吃對了嗎？

赴美招商　韓國瑜嗆：3任台大法律系總統讓台灣經濟殘廢

【另巷弄文化】救東區　業者籲重整商圈、調降租金

白話文看懂艱深保單條款　保險圈流行當自媒體資訊公開透明化

坐捷運來趟異國小旅行！東門站風格美食TOP 10　吃貨都打卡這杯美祿山

【另巷弄文化】東區沒落他卻造街　500萬月營收這樣來

每到春天店家都會播放這首歌！征服整個南韓的溫柔嗓音－張凡俊

獨家／羅志祥藏最大彩蛋！　低調合作「南韓人氣男團」

安檢時被要求脫鞋...這樣有風險嗎？專家看法大不同

「我姐的針好像歪了」超天兵巨蟹弟下秒動作　她笑慘：護理師對不起

財經熱門新聞

王永慶孫女身價200億　超級人..

iPhone帶不起人臉辨識風潮..

哈日族手刀快！日圓又見0.27..

累得很幸福！夫妻月入5萬養一家..

儲蓄險變更要保人　要課徵贈與稅

A股納MSCI暫止步！明晟宣布..

新漢打造智慧工廠　效率提升30..

娃娃機店暴增　大幅貢獻娛樂稅

Google砸重金投資台灣　外..

楊志良：四不一沒有讓台灣崩壞

難回22K工作！單親媽請育嬰假..

四處為家　微軟何虹靠旅行紓壓

郭台銘訪日　喊出鴻海、夏普、東..

微軟何虹　年底要AI在台落地

更多熱門

相關新聞

日月光徵近千名工程師　因應擴廠

因應工業4.0、5G世代與下半年擴廠計劃，日月光高雄廠大徵才，今（13）日參與經濟部徵才博覽會，現場開出逾200名職缺，總計今年要招攬近千名工程師。

亞馬遜、微軟爭美國防部雲端庫合約

微軟參與解放軍AI研究　美考慮限制AI出口

大陸智慧手錶監控清潔工人惹議

蘋果挖角GAN之父為哪樁？

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

威廉王子爆「出軌凱特閨蜜」

沒穿bra！白目男友竟當眾掀她上衣

公審路人妹身材　親友團現場堵人

騎士撞貨車燒死　FB甜蜜文成遺憾

澳洲男伸腳狠踹！　台魔術師表演摔地

男大生弄丟11萬　他霸氣：我幫你

槍殺天道盟會長　百名小弟與成群洋妞陪謝惠仁接駕媽祖

青峰歌唱一半…看到「他」驚喜現身爆淚！

林采緹解放比基尼「美臀紅2塊」！

家長嗆醫開藥「沒強調一定要吃」

他點出高雄丟臉感變重！網兩派戰翻

訂320便當　店家做完被惡意棄單

快訊／傳下週徵召　韓國瑜：先做好演講

即／與男友吵架　西門町女墜7樓身亡

星巴克4/10起「買一送一連續21天」

更多

最夯影音

更多

呱吉首槓柯P！撇藍綠「只談是非」 超水準質詢網讚：政治早該這樣

言承旭、朱孝天合唱F4《流星雨》　道明寺藍色背心再現...網友爆動了！

罹癌網美化療掉髮「照鏡子哭了」 男友溫暖擁入懷：妳是最可愛的！

周興哲現身信義區街頭！　獻唱《怎麼了》全場嗨翻啦

日拍百套！模特妹妹拍照累壞... 親媽「猛踢一腳」網怒：賺錢工具？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面