新漢打造全台首座工業4.0示範工廠　效率提升30%、當天算出毛利成本

▲新漢董事長林茂昌。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／桃園報導

新漢（8234）位在桃園的華亞廠，其實是全台首座工業4.0示範工廠，去年10月就已經正式啟用，董事長林茂昌近日帶著媒體參訪，不僅有雲端戰情中心可以即時掌握全廠資訊，甚至相較另一間工廠的效率提升20%~30%。

新漢華亞廠去年10月正式啟用斥資2億打造，佔地3000坪的工業4.0示範工廠，建置有兩條SMT產線和一條DIP產線，但是產能都已經滿載，因此董事長林茂昌提到想要再擴大工廠規模到1000坪，並依照業績表現來決定是否建置第3條SMT產線。

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▲新漢華亞廠雲端戰情中心。（圖／記者姚惠茹攝）

作為全台第一座工業4.0示範的智慧工廠，新漢華亞廠的核心便是雲端戰情中心，透過開放式架構，整合所有資訊達到「可視化」，關鍵就在具備9大模組、11大功能，可以做到即時掌握製造資訊、廠務視訊、資訊安全、網路管理、設施監控、產線監控、預知維護、電力監控。

林茂昌舉例表示，製造資訊可以即時從戰情中心的螢幕，掌握當月接單出貨數據，而且以前在報價給客戶之前，都只能參考財務月報、季報來計算毛利成本，現在這套系統已經可以做到每天生產的同時，就可以計算出毛利成本，並且即時修正報價，免於虧損的情況發生。

▲工業4.0管理決策系統即時計算毛利成本。（圖／記者姚惠茹攝）

林茂昌表示，像是設施監控，主要就是可以監控工廠環境，溫度、濕度是否維持良好狀態；還有電力監控更是可以掌握工廠用電量的狀況，當有異常用電量升降的狀況發生，都可以從戰情中心的系統得知，甚至從歷史資訊可以決定是否要調整用電狀況。

至於資安防護，林茂昌表示，台積電設備中毒事件之後，不少廠商開始尋求預防解決方案，因此這套系統也特別設置資安防護模組，主要就是保護終端裝置，不僅要預防中毒發生，甚至要在發生人為問題時，也能做到立即斷網，避免感染到其它機台，並找出有問題的機台。

林茂昌表示，新漢華亞廠投產以來僅聘請180名員工，但比擁有300名員工的另一工廠效率還高出20%~30%，預期將成為未來工業4.0持續推動的最大利基點，而且新漢也已經開始販售雲端戰情中心的這套系統，並接到頻率元件廠泰藝、加高、晶技的訂單，計劃助其打造智慧工廠。

▲新漢華亞廠產線。（圖／記者姚惠茹攝）