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股東會5、6月開跑！為領紀念品買零股　留意一點包你穩賺不虧

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▲▼中鋼股東會紀念品29日為兌換首日，一早就出現大批兌領人潮。（圖／記者葉佳華攝）
▲股東會紀念品吸引大批兌領人潮。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者劉姵呈／台北報導

股東會旺季要來啦！每年的5、6月是讓所有人又愛又恨的季節，不僅是報稅季，同時也是股民最愛的股東會旺季。每年為了獲得股東會的紀念品，有股民在這之前就會先查好最後買進日期，因為若是在停止過戶期間才買進股票的話，就不能參加今年的股東會。而零股交易上路後，也有許多人是「為了領紀念品，才買進公司股票零股」，但要注意哪些事拿紀念品才會划算呢？

首先，先查好紀念品價值，並評估買進該公司零股價格要低於紀念品價值。舉例來說，如果該公司1股股價為300元，股東會紀念品是品牌聯名保溫瓶要價690元，那買了零股其實還是很划算。

此外，不要忘了也要計算買零股所產生的成本，一般來說，無論你到哪家券商買零股，成交後的交易手續費一樣是以千分之1.425計算，而且規定最低會收20元手續費；因此，如果同樣是上述1股股價300元與紀念品價值，但你買進的股數超過3股，那這樣就得花上1,029元領保溫瓶，就不是那麼划算。

請繼續往下閱讀...

▲▼台灣7-ELEVEN發行超商卡。（圖／翻攝自灣7-ELEVEN官網）
▲超商卡也是股民近期最愛的熱門紀念品之一，圖為7-ELEVEN發行超商卡。（圖／翻攝自灣7-ELEVEN官網）

第二，前面有提到，除了注意買進零股的時間要在股票停止過戶期間之前以外，因為公司要發的紀念品太多，現在大多會請代理公司來服務，但建議可以盡量挑選往返距離較近的代理服務公司，如果股東會日期能盡量跟發送紀念品日期差不多，或是排在一起，往返交通成本相對就更低了！

第三，不要以為有領到股東會通知單就可以領取股東會紀念品！現在有許多公司會要求股東，若沒有到股東會現場，必須在指定時間完成「電子投票」，才能去股務代理處領股東會紀念品，現場會有股務代理人員檢查是否確實完成，不想做白工一定要記得，以免白跑一趟喔！

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關鍵字：股東會紀念品,股東會,零股,零股股東

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