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單親媽請完育嬰假後難回22K工作　勇敢創業開美睫工作室扛家計

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▲▼單親媽媽小潔請完育嬰假後卻回不去原先工作，只收到一張非自願離職證明。（圖／記者紀佳妘攝）

▲單親媽媽小潔走出人生低谷，勇敢創業開設美睫工作室，不僅擁有一份穩定的收入，還能一邊照顧孩子。（圖／記者紀佳妘攝，下同）

記者紀佳妘／台北報導

台灣職場環境向來對已婚婦女不友善，一名單親媽媽上份工作擔任行政，月薪僅22K，原以為請完育嬰假後，能夠順利重返職場，沒想到卻拿到一張非自願離職證明，為扶養兒子長大成人，她勇敢選擇創業，開設一家美睫工作室，不僅能照顧小孩還能擁有一份收入，維持兩人生活所需不成問題。

台灣近年生育率始終在全球敬陪末座，今年27歲的小潔上一份工作在托運公司擔任行政人員，月薪只領基本工資2萬2000元，扣除勞健保僅1萬9000元，不過進公司不久後發現自己懷孕。

請繼續往下閱讀...

懷孕第8個月，小潔因為身體狀況不穩定，決定請待產假，後來總共請2個月的產假，「生完小孩後，沒有人可以幫忙照顧小孩，我就鼓起勇氣向公司提出想請育嬰假的想法」，原以為請完育嬰假後，能夠順利重返原先的工作崗位，沒想到公司卻回她「已找到人手，沒有多餘的位置」，最後只拿到一張非自願離職證明。

▲▼單親媽媽小潔請完育嬰假後卻回不去原先工作，只收到一張非自願離職證明。（圖／記者紀佳妘攝）

虐嬰事件頻傳，小潔不放心將小孩托給保母照顧，因此絞盡腦汁地想究竟什麼樣的工作才能一邊照顧孩子，另一方面又能維持穩定收入，最後以生育津貼、失業救濟金等政府補助做為創業基金，開設一家美睫工作室，並採取預約制，讓她不會家庭、事業兩頭燒，小孩更成為工作室的活招牌，還會與客人寒暄聊天。

她一人獨自撫養3歲兒子，儘管經濟壓力不輕，不過至少目前收入扣掉每月1.5萬至2萬元的房租後，月入約3萬多元，維持兩人生活所需並不成問題，期盼小孩今年能夠順利就讀公托，稍微減輕肩上負擔。

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關鍵字：單親,工作,育兒,創業,工作室,美睫,經濟

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