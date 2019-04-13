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郭台銘訪日拜會東大校長　喊出鴻海、夏普、東大高科技合作

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▲▼ 鴻海董事長郭台銘，在臉書透露自己要與日本東京大學開啟高科技合作。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘）

財經中心／台北報導

鴻海集團董事長郭台銘，今（13）天在臉書發文透露，自己走訪日本東京，與日本東京大學開啓高科技合作，透過鴻海及夏普與東大和諧共創拼經濟。

郭台銘並未進一步透露，與東京大學有哪些合作計畫，會見了哪些人。不過，他在臉書特別秀出與東京大學校長五神真等人的合照，以及五神真的名片，引發外界的好奇與聯想。

事實上，夏普與東大長期都有合作關係，包括一起在沙烏地阿拉伯測試太陽能發電系統，以及設立了以軟性電子（可折疊式產品）為研發目標的Todai-Sharp實驗室。

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郭董臉書也談到了對日本新天皇國號「令和」的看法，他認為這是比和平更高的榮景。郭董說，家和萬事興，不只是不吵架，而是更積極的和諧與共創，參與者彼此折衝，拿出智慧，最後守住家，守住立場，同時間達成昌盛發展。

▲▼ 鴻海董事長郭台銘，在臉書秀出自己拜訪日本東京大學，與東京大學校長五神真等人合照。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘）


郭台銘臉書原文如下：

「令和」的意義 - 「美麗的和諧 harmony」
和平是基礎，我們更要追求美麗的和諧

在我緊湊的東京行程中，有一個小時在皇居公園走走，目前正值櫻花季，遠望太陽有點刺眼，很多到當地旅遊或求學的朋友跑來和我合照，說我的國旗帽很好看。

今年五月一日起日本新天皇國號定為「令和」，據日本外務省對駐外使領館要求其對海外說明「令和」具有的含意是「beautiful harmony」（即「美麗的和諧」），我認為這是比和平更高的榮景，在此全球經濟局勢動盪之際，達成和諧美麗的智慧要比非戰的和平更上一層樓。

我們有句話說"家和萬事興"- 這裹的"和"絕對不只是不吵架，不打架就能家族興旺，而是更積極的和諧與共創，參與者彼此折衝拿出智慧，最後守住家，守住立場，同時間達成昌盛發展。

臨皇居思未來，日本年號有感-堅持和平維持多方多贏才能追求和諧與澤祐萬民

#進入令和與日本東京大學開啓高科技合作透過鴻海及夏普與東大和諧共創拼經濟
#拼經濟是拼未來不僅是和平更是美麗旳和諧
#如果我舉牌2019代表字我正在想

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關鍵字：鴻海,郭台銘,夏普,東京大學,日本

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