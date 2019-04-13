好羨慕！超佛心企業稅前盈餘15%給員工當獎金　連離職都有慰問金　



▲自勞動部祭出獎金鼓勵工會跟公司簽訂優於勞基法的團體協約之後，有許多佛心企業老闆訂定更優的工作福利。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

勞動部祭出獎金鼓勵工會跟公司簽訂優於勞基法的團體協約，調查發現，在重賞之下，有一家「最大方」的企業，訂定稅前盈餘的15%分給員工當績效獎金；另外也有企業給休假日上班的員工，工資加到2.5倍；還有企業提供員工子女結婚，給予「有薪的主婚假」，外加每年兩天「旅遊假」；也有企業特別注重情份，即使員工自請辭職，只要符合條件，照給一年一個月的慰問金，讓人好羨慕！

勞動部3年前祭出獎金，鼓勵工會跟公司簽訂優於勞基法的團體協約，若協約內容優於勞基法，如縮短工時、請假、休假等相關條款獎勵20萬元；若協約有利潤分享條款（如明定固定比例、年終盈餘或調高員工薪資等），獎勵金25萬元，這3年來共有148件團體協約獲得獎金。

而雇主與工會約定的團體協約，包括工資、工時、獎金福利、調動、資遣、退休等以及其他勞資雙方的勞動關係事項，經勞資協商後達成的合意結果以書面約定。

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▲有企業提供休假日上班最高2.5倍工資，慰勞辛苦員工。（圖／記者陳亭伃攝）

在重賞之下必有勇夫！有一家非上市櫃的製造業，在團協明定每年稅前盈餘15%給員工當績效獎金，可以說是最佛心的老闆，另外也有提撥淨利10%做為加強績效，不吝分享利潤給員工。

工資工時部分，休假日出勤一般只多給一倍工資，有企業給到2.5倍。而勞工請病假原要扣半薪，但有老闆大方給「每年5天病假不扣薪」或「15天有薪住院病假」，非常甘心！也有老闆對新人員工特別友善，員工年資滿三個月就先給2天特休假，做滿四個月再加給0.5天，滿五個月再加給0.5天。

還有充滿人情味的企業訂有員工「家有喜事主婚假」，只要員工的子女嫁娶，當天主婚給假給薪，另外每年還給員工兩天「旅遊假」。

而面對員工自請離職，居然也有老闆比照資遣費，只要工作未被記大過、年資每滿一年就發給一個月「退職慰勞金」；超過十年以上年資，一年給0.5個月，感謝員工過去公司的付出。