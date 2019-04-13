投資人民幣長線佈局　才有機會雙率兩頭賺

▲專家建議布局人民幣應該要長線、分批布局。（圖／CFP、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

縱使今（13）日出現Ａ股納入MSCI的時間往後推遲的消息，使得外界懷疑利多落空，專家表示，小資族群投資人民幣不用憂慮，現階段可長期布局，選擇一年期以上的人民幣高利定存，或人民幣計價的海外債券、固定收益的結構型商品，分批佈局人民幣資產，才有可能匯率、利率都賺。

央行連續13季凍調，新台幣的利率長期處於低利之中，因此外幣成了民眾投資理財的重要工具，自外幣之中，除了美元之外，人民幣也是主流外幣幣別之一。

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銀行人民幣優惠利率 利率上看2.9%

而銀行給予人民幣存款也是相當吸睛，其中渣打銀行12個月期年利率達到了2.9%、凱基銀行也有2.85%，上海商銀6個月期也有2.78%、2.88%的高利，其餘銀行12月期大約在2.4~2.65%之間，相較於澳幣年息分及2.1%，人民幣更具相對誘惑力。

原本外界預估，MSCI與富時指數加重A股權重將吸引超過1,100億美元以上的外資進駐，人民幣需求增加，料將進一步推升人民幣走升。但是今日卻傳出延緩的消息，專家表示，MSCI並不代表排除了A股或排除調整權重，而只是將時程向後延，利多因素並不會因此消失。台灣財富管理顧問公司董事執行長陳宥綸，全球性的投資公司調整權重是常有的事情，甚至每季都匯進行審視，而MSCI的調整但對小額投資者不用過度擔心，來說影響並不大。

縱使，今年2月對美元匯率再微幅升值0.33%後，3月以來陷入盤整。外界認為，美中可能於今年上半年正式簽署貿易協定，美中貿易戰火可望暫時停歇、英國脫歐進程若是較為穩定、政治環境沒有引起波瀾，人民幣仍維持穩定走勢。加上中國政府實施高達人民幣2兆的減稅降費的財政政策，對於中國大陸經濟有正面的幫助。

▲各銀行人民幣優利定存。（製表／記者吳靜君、資料來源／各銀行，依各銀行公告為準）

銀行建議小資族 長期、分批投資人民幣商品

因此應該如何布局？凱基銀行理財規劃部資深協理張冠雄表示，建議小資族群可選擇一年期以上的人民幣高利定存商品進行投資，兼顧穩定收息與相對保本，或介入人民幣計價的海外債券、固定收益的結構型商品，分批佈局人民幣資產。

陳宥綸則表示，外幣當中美元是最主要的外幣，其餘是人民幣、澳幣，通常適當的資產分配，美元的比重大約是在六成到七成之間，而人民幣則是一到兩成之間，小資族群可以依此作美元與人民幣之間的調整。