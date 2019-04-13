淘帝快時尚設計搶攻五一商機　第二季營運逐月看好

▲淘帝國際表示，在大陸五一長假、六一兒童節等傳統銷售旺季帶動下，預期隨著旗下代理商備貨力道逐步拉升，對第二季營運維持「審慎樂觀」看法。（圖／淘帝提供）

記者林淑慧／台北報導

大陸五一長假即將來臨，童裝大廠淘帝國際表示，為迎接童裝銷售旺季，已規劃於第二季推出第八代終端視覺形象店，以快時尚設計拉升旗下代理商備貨力道，法人看好其第二季營運可望逐月成長。

淘帝表示，伴隨著八○、九○後相繼結婚生子，當代父母育兒消費觀念已逐漸由傳統的「童裝替換快、不必過多投入」轉為「盡己所能提供孩子最好」，促使中國童裝市場增速保持高於整體服裝市場表現。

請繼續往下閱讀...

為搶攻新世代父母客群，淘帝國際近年積極採取全通路擴張策略，旗下TOPBI品牌在近二年內新增門市數已超過百間，累計至今年第一季的銷售據點已超過1600家。

另外，淘帝國際近年著力經營電商領域，目前電商占比已進一步提升至7％，隨著線上及線下通路齊步擴張，係帶動首季營收較去年同期成長8.44％；為落實差異化經營，今年也計畫在電商銷售領域推出Mini Topbi次品牌搶市。

淘帝主管表示，Mini Topbi童裝產品將專注經營需求量較大的80公分至120公分小童服飾，也將複製集團自2017年起實行快時尚設計風格轉型計劃成功經驗，運用集團創新設計實力與柔性供應鏈生產調配，集中火力推出符合當季潮流童裝產品，新品也將於下半年召開2020年春夏款新品訂購會中亮相，以滿足線上代理商擴大品牌銷售之需求。

展望後市，淘帝國際表示，在大陸五一長假、六一兒童節等傳統銷售旺季帶動下，預期隨著旗下代理商備貨力道逐步拉升，對第二季營運維持「審慎樂觀」看法。

依據財報，淘帝2019年3月合併營收達新台幣5.89億元，較去年同期的5.52億元成長6.81％，受惠集團整體營運規模放大，2019年第一季合併營收達新台幣13.43億元，較去年同期的12.38億元成長8.44％。