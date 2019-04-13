Google愛台灣！「無法取代的特點」吸重金投資　《富比士》曝關鍵

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▲Google將台灣視為「東北亞中心」。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

已經擁有2000名台灣員工的Google於3月26日宣布，將在新北市郊打造全新的辦公園區，空間足以容納現有員工數的2倍，計畫再雇用300名台灣人才。美國媒體分析，Google將台灣定位為「東北亞的中心」，是因為比起南韓和日本，台灣的勞動及生活成本等許多層面都更有利於Google的發展。

根據美國商業雜誌《富比士》報導，Google目前在台灣6個城市設有基地，先前已經收購台灣宏達電（hTC）智慧型手機部門的一部分，吸收其2000名員工。Google更於2018年宣布在台雇用300名員工，並提供人工智慧（AI）相關課程給5000名學生學習。

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▲《富比士》分析Google青睞台灣的原因。（圖／翻攝富比士官網）

台北渣打銀行（Standard Chartered Bank）資深東亞經濟學家符銘財（Tony Phoo）表示，台灣的地理位置、較低的運行成本和IT人才是吸引Google的主要原因，「若要從東亞挑選出一個樞紐，如果不把中國大陸列為首選的話，你可以從日本、韓國和台灣選出其中一個。」

對於Google而言，台灣工程師每月1000美元到2000美元不等的薪資，比其他亞洲已開發國家還要便宜，加上台灣的大學每年可以培養出1萬名資工、資訊管理專業的畢業生，人力算相當充足。儘管在勞動力成本方面，中國大陸比台灣更具競爭力，但在知識財產權保護方面，風險卻大上許多。

▲HTC 董事長兼執行長王雪紅與Google硬體資深副總裁歐斯特羅（Rick Osterloh），先前共同宣布簽訂11億美元合作協議。（圖／HTC提供）

Google硬體資深副總裁歐斯特羅（Rick Osterloh）先前曾發表言論，自2018年收購宏達電部門以來，Google一直視台灣為亞洲最大研發中心。Gartner研究副總裁蔡惠芬（Tracy Tsai）分析，Google高層有這樣的發言有其合理性，因為未來台灣的PC、電子和半導體製造商將成為Google硬體的重要關鍵。

分析預測，Google將會與硬體製造商進行更多的合作，尤其Chromebook合作夥伴宏碁和華碩等台灣開發商都已經汰除了幾十年的老舊設備，將幫助Google更容易與台灣連結。