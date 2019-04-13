台灣之光「福衛七號」6月發射升空！太空中心明辦歡送會　幕後推手是唯一的女科學家



▲福衛七號將於15日啟程，預計在今年6月下旬發射升空。（圖／翻攝自Facebook臉書粉絲專頁／國家太空中心NSPO）

科技中心／綜合報導

台灣之光「福爾摩沙衛星七號」將飛上太空！台灣國家實驗研究院國家太空中心（NSPO）與美國的國家海洋暨大氣總署（NOAA）共同研發的氣象衛星－「福爾摩沙衛星七號」將於15日啟程運往美國，預計在今年6月下旬發射升空，未來將可提升台灣天氣預報準確度，並監測太空天氣、協助氣候變遷研究；而此計劃最大的幕後推手更是首批派往美國長期訓的「唯一女科學家」。

根據太空中心報告指出，福衛七號是由6枚衛星組成的系統，資料蒐集量更是福衛三號的3到4倍，且量測資料不受陸地或海洋的地形限制，也不受天候影響，氣象預報的準確度可增加10%天氣預報、颱風風場預測、強降雨等預報的準確度。未來福衛七號將接替福衛三號的任務，成為太空中最精準的溫度計。

而10日晚間在台、美、日等6國公開人類史上第一張黑洞的照片，引發全國關注，而在8座電波望遠鏡中，台灣負責建造或營運其中3座，顯示台灣在全球天文科學發現上的努力占有一席之地。

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行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）也轉述院長蘇貞昌的話表示，福衛七號發射可促進台美雙方實質合作及科技外交，未來觀測的氣象資料，對於提升農業、水資源規劃、颱風路徑預測精準度，都有實質效益。



▲福衛七號模型。（圖／翻攝自Facebook臉書粉絲專頁／國家太空中心NSPO）

科技部也宣布，將會在明（14）日於太空中心舉行「啟航儀式」，把福衛七號運至桃園機場旁的華儲公司，並在隔天15日將福衛七號送往美國佛羅里達州的甘迺迪太空中心。

而福衛七號計畫背後的幕後推手朱崇惠，不僅是目前台灣衛星計畫中唯一的女性主持人，更是當初太空中心展開此計畫後，首批派往美國長期訓的唯一女科學家。

朱崇惠從一名小工程師到主持大型計畫，見證了台灣衛星發展歷程。許多人對於成為太空科學家感到很羨慕，但朱崇惠說，太空的工作要相當「抗壓」，大家可能看到太空工作很炫很酷的一面，但是衛星能順利發射升空，背後是無數扎實的基本功，從數學、物理的基本運算，再到日常工作的繁瑣，每天都在寫程式抓錯誤，最後才有那煙火般的瞬間和成就感。

而她也向媒體表示，慶幸自己是台灣培育出來的科學家，經由太空中心的培訓計畫，她才有機會踏入太空領域，了解衛星和運作的原理，「希望世界看見台灣！」。

▼福衛七號衛星已裝箱完畢，圖為6枚衛星的照片。（圖／翻攝自Facebook臉書粉絲專頁／國家太空中心NSPO）



而科技部報告指出，福衛七號計畫早在2010年台、美雙方簽署合作協定，至今耗費近10年時間，總經費預算高達約32億元。而依太空中心先前發布資料，顯示衛星須在發射前69天運送美國，推估發射日可能落在今年6月下旬，但確切發射時間太空中心尚未發布，屆時將由美方負責。

由於福七可同時接受美國GPS和俄國的Glonass全球定位資料，因此，在發射後，它將接替福三任務成為太空中最精準的溫度計。

此外，太空中心也開放，在明（14）日當天前來太空中心現場的民眾，可參與「福衛七號歡送會」外，還有體驗各項科學遊戲、打卡贈神秘禮物等活動，若是不能到場的民眾，也可鎖定「國家太空中心NSPO」粉絲專頁直播收看。

▼國家太空中心將在明（14）日舉辦福衛七號歡送會。（圖／翻攝自Facebook臉書粉絲專頁／國家太空中心NSPO）

