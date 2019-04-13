　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 保險

台灣之光「福衛七號」6月發射升空！太空中心明辦歡送會　幕後推手是唯一的女科學家

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼福衛七號。（圖／翻攝自Facebook臉書粉絲專頁／國家太空中心NSPO）
▲福衛七號將於15日啟程，預計在今年6月下旬發射升空。（圖／翻攝自Facebook臉書粉絲專頁／國家太空中心NSPO）

科技中心／綜合報導

台灣之光「福爾摩沙衛星七號」將飛上太空！台灣國家實驗研究院國家太空中心（NSPO）與美國的國家海洋暨大氣總署（NOAA）共同研發的氣象衛星－「福爾摩沙衛星七號」將於15日啟程運往美國，預計在今年6月下旬發射升空，未來將可提升台灣天氣預報準確度，並監測太空天氣、協助氣候變遷研究；而此計劃最大的幕後推手更是首批派往美國長期訓的「唯一女科學家」。

根據太空中心報告指出，福衛七號是由6枚衛星組成的系統，資料蒐集量更是福衛三號的3到4倍，且量測資料不受陸地或海洋的地形限制，也不受天候影響，氣象預報的準確度可增加10%天氣預報、颱風風場預測、強降雨等預報的準確度。未來福衛七號將接替福衛三號的任務，成為太空中最精準的溫度計。

而10日晚間在台、美、日等6國公開人類史上第一張黑洞的照片，引發全國關注，而在8座電波望遠鏡中，台灣負責建造或營運其中3座，顯示台灣在全球天文科學發現上的努力占有一席之地。

請繼續往下閱讀...

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）也轉述院長蘇貞昌的話表示，福衛七號發射可促進台美雙方實質合作及科技外交，未來觀測的氣象資料，對於提升農業、水資源規劃、颱風路徑預測精準度，都有實質效益。

▲▼福衛七號。（圖／翻攝自Facebook臉書粉絲專頁／國家太空中心NSPO）
▲福衛七號模型。（圖／翻攝自Facebook臉書粉絲專頁／國家太空中心NSPO）

科技部也宣布，將會在明（14）日於太空中心舉行「啟航儀式」，把福衛七號運至桃園機場旁的華儲公司，並在隔天15日將福衛七號送往美國佛羅里達州的甘迺迪太空中心。

而福衛七號計畫背後的幕後推手朱崇惠，不僅是目前台灣衛星計畫中唯一的女性主持人，更是當初太空中心展開此計畫後，首批派往美國長期訓的唯一女科學家。

朱崇惠從一名小工程師到主持大型計畫，見證了台灣衛星發展歷程。許多人對於成為太空科學家感到很羨慕，但朱崇惠說，太空的工作要相當「抗壓」，大家可能看到太空工作很炫很酷的一面，但是衛星能順利發射升空，背後是無數扎實的基本功，從數學、物理的基本運算，再到日常工作的繁瑣，每天都在寫程式抓錯誤，最後才有那煙火般的瞬間和成就感。

而她也向媒體表示，慶幸自己是台灣培育出來的科學家，經由太空中心的培訓計畫，她才有機會踏入太空領域，了解衛星和運作的原理，「希望世界看見台灣！」。

▼福衛七號衛星已裝箱完畢，圖為6枚衛星的照片。（圖／翻攝自Facebook臉書粉絲專頁／國家太空中心NSPO）
▲▼福衛七號。（圖／翻攝自Facebook臉書粉絲專頁／國家太空中心NSPO）

而科技部報告指出，福衛七號計畫早在2010年台、美雙方簽署合作協定，至今耗費近10年時間，總經費預算高達約32億元。而依太空中心先前發布資料，顯示衛星須在發射前69天運送美國，推估發射日可能落在今年6月下旬，但確切發射時間太空中心尚未發布，屆時將由美方負責。

由於福七可同時接受美國GPS和俄國的Glonass全球定位資料，因此，在發射後，它將接替福三任務成為太空中最精準的溫度計。

此外，太空中心也開放，在明（14）日當天前來太空中心現場的民眾，可參與「福衛七號歡送會」外，還有體驗各項科學遊戲、打卡贈神秘禮物等活動，若是不能到場的民眾，也可鎖定「國家太空中心NSPO」粉絲專頁直播收看。

▼國家太空中心將在明（14）日舉辦福衛七號歡送會。（圖／翻攝自Facebook臉書粉絲專頁／國家太空中心NSPO）
▲▼福衛七號。（圖／翻攝自Facebook臉書粉絲專頁／國家太空中心NSPO）

ET快訊
警偷吃人妻還調戲「老公香蕉好硬」　法官痛罵「不知羞恥」GG了
23歲存到100萬！瑤瑤「細節省錢法」曝光憲哥卻搖頭
快訊／統促會取消遊行！　「為顧及社會秩序、參與者的安危」

關鍵字：福衛七號,科技部,太空中心,朱崇惠

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

外資獨鍾鴻海大漲逾3%　台股終場僅小跌3.47點力拼重回10,800大關之上

小資買高價股更容易！零股盤中交易將上路　法人教戰買賣4眉角

A股納MSCI暫止步！明晟宣布：MSCI中國大陸全股票指數往後推遲5個月

鴻海投資印度有新進度？ 當地媒體指稱7月起「印度製造」iPhone X

台灣之光「福衛七號」6月發射升空！太空中心明辦歡送會　幕後推手是唯一的女科學家

小資買高價股更容易！零股盤中交易將上路　法人教戰買賣4眉角

A股納MSCI暫止步！明晟宣布：MSCI中國大陸全股票指數往後推遲5個月

台達電獲美國環保局能源之星殊榮　Breez換氣扇受肯定

六角攜手加盟商全球展店上看200家　搶攻500億手搖茶商機

影／看好韓國瑜「人進來」政策發威　潘思亮：麗晶、晶華品牌可望進軍高雄

手抖裝的？陳水扁拍影片駁斥　每秒震6.6下：你們雙手懸空試試

玉米鬚燙壞惹...灰貴賓全身炸毛　美容師巧手秒變「黑芝麻麻糬」

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

柯文哲不願表態選總統 鍾小平幫擲筊...一丟擲出聖筊

走訪韓國首爾的三大都市傳說　超陰森常鬧鬼死者近1000人！

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

呱吉首槓柯P！撇藍綠「只談是非」 超水準質詢網讚：政治早該這樣

華晨宇連唱8個是誰　連那英都認輸了！

敏感口罩妹車上突嬌喘：喔～不要　運將嚇壞祭「神器」她秒閉嘴閃人

作家母胎單身28年相親無數次　堅持以素顏示人寫下奇葩經歷

鴻海投資印度有新進度？ 當地媒體指稱7月起「印度製造」iPhone X

台灣之光「福衛七號」6月發射升空！太空中心明辦歡送會　幕後推手是唯一的女科學家

小資買高價股更容易！零股盤中交易將上路　法人教戰買賣4眉角

A股納MSCI暫止步！明晟宣布：MSCI中國大陸全股票指數往後推遲5個月

台達電獲美國環保局能源之星殊榮　Breez換氣扇受肯定

六角攜手加盟商全球展店上看200家　搶攻500億手搖茶商機

影／看好韓國瑜「人進來」政策發威　潘思亮：麗晶、晶華品牌可望進軍高雄

保單變更要保人移轉給他人　要課贈與稅

年終獎金出爐你領到了嗎？　金融業平均領21萬居冠、補教業最慘

證券型代幣發行今召開公聽會　3000萬以上要進監理沙盒實驗

響應學生抵制假新聞　苗博雅：NCC只是擺著好看的紙老虎

曾「揹太太骨灰」看台灣的美...癡情日男自撞彈飛！摔15m山谷身亡

日職／王柏融續戰羅德先發5棒DH　挑戰首轟！

獨眼貓住收容所半年沒人要　到「認養小棧」1周就有新家人

該出國去了！沖繩必玩「12種體驗」懶人包...別錯過青洞浮潛

快捐血！O型血庫存偏低　台北、台中不足4天急缺！

「蔡英文600萬選票已分散」　賴清德：藉初選凝聚力量

鴻海投資印度有新進度？ 當地媒體指稱7月起「印度製造」iPhone X

單獨會談僅2分鐘！　韓媒曝：川文七會「未達任何協議」

LIFE・經典／走過低潮回歸初衷　法藍瓷用藝術包裝「禮物」

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

財經熱門新聞

哈日族手刀快！日圓又見0.27..

王永慶孫女身價200億　超級人..

「繳稅神卡」明天將上市　刷卡繳..

儲蓄險變更要保人　要課徵贈與稅

A股納MSCI暫止步！明晟宣布..

BTS人氣爆棚　製作人身價漲破..

娃娃機店暴增　大幅貢獻娛樂稅

郵局不能領200元了！中獎發票..

全民退休投資專案開跑！顧立雄：..

影／看好高雄觀光　潘思亮：麗晶..

台灣之光「福衛七號」6月發射升..

沃爾瑪高管回嗆貝佐斯

發票中獎　兌換通路全都露

羅結告別追思會　場面莊嚴肅穆　

更多熱門

相關新聞

福衛七號下一趟！獵鷹火箭首次商轉成功

美國太空探索科技公司SpaceX研發的獵鷹重型火箭於12日正式完成第一次商轉任務，成功帶著阿拉伯衛星升空，更是第一次順利回收中央火箭和2個火箭推進器，而下一趟任務就是乘載台灣的福衛七號衛星升空。

「福衛七號」15日將赴美！

談基因編輯嬰　陸科技部長這麼說

王志剛：2050年要成為世界科技強國

陸科技部長王志剛 談大灣區建設

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

港女箱屍案／「孕肚不是我的種！」男友認殺人

快訊／樹林焚化廠維修人員遭風機捲入　肢體絞碎慘死

21歲女孩墜17樓亡　父親發現背後秘密

夫消失3天　她驚見天花板有手臂

調查曝：男生喇舌最想被摸的地方

酒店少爺身體扭曲「眼珠上吊」　暴斃街頭

女全裸詭困公寓！警消入內驚見滿牆血

女突嬌喘「喔～不要」！　運將嚇歪4字秒堵嘴

青峰歌唱一半…看到「他」驚喜現身爆淚！

剛要吻新娘！前女友「婚紗上台」搶人超展開

夏慕尼炒飯裝2盒+8個麵包只要260元

韓名演員「吸安非他命路上亂跑」被車撞

PTT爆紅「世貿Mega戰鬥哥」勝利現況曝光！

蔡依林首登《歌手》網一聽跪了

懸宕40多年　賓館雙屍案逮80歲翁

更多

最夯影音

更多

手抖裝的？陳水扁拍影片駁斥　每秒震6.6下：你們雙手懸空試試

玉米鬚燙壞惹...灰貴賓全身炸毛　美容師巧手秒變「黑芝麻麻糬」

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

柯文哲不願表態選總統 鍾小平幫擲筊...一丟擲出聖筊

走訪韓國首爾的三大都市傳說　超陰森常鬧鬼死者近1000人！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面