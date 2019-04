A股納MSCI暫止步！明晟宣布：MSCI中國大陸全股票指數往後推遲5個月

▲MSCI今日宣布,把MSCI全中國大陸指數(MSCI All China Indexes)轉換為MSCI中國大陸全股票指數(MSCI China All Share Indexes)的時間往後推遲五個月。(圖/路透社)

財經中心/綜合報導

全球最大指數公司明晟公司(MSCI)今(13)日宣布,把MSCI全中國大陸指數(MSCI All China Indexes)轉換為MSCI中國大陸全股票指數(MSCI China All Share Indexes)的時間推遲至11月26日,原定於6月1日轉換。而受到指數轉換延後影響,相關的13個MSCI指數也將於今年11月27日起停牌,這項聲明也讓A股擴大對外開放的國際化腳步,因此減速。

根據澎湃新聞報導指出,MSCI在聲明中表示:「在徵求市場參與方的意見反饋之後,為了提供額外的實施時間」,MSCI決定推遲之前原本在3月9日宣布的前述兩個指數之間的轉換時間,推遲至11月26日。

A股納MSCI進程,是在近兩年來,大陸資本市場對外開放推進速度明顯加快,由於外資加速流入A股的趨勢已形成,國際指數公司相繼伸出橄欖枝,目前包括MSCI、富時羅素和標普道鐘斯等全球三大股票指數公司已宣布或啟動將A股納入指標體系。

今年3月時,MSCI宣布將在2019年分三階段把大陸A股的納入因數從5%提升至20%,同時將包括創業板股票在內的中盤A股納入指數體系。



▲A股對外開放的國際化腳步減速。(圖/CFP)

對於A股納MSCI 中國全股票指數推遲的影響面有多廣?據澎湃新聞估算,該指數涵蓋了所有上市的大陸股票類別。包括MSCI中國大陸A股指數(MSCI China A Indexes)收錄的在大陸上市的A股,MSCI大陸指數包括B股、H股、紅籌股、P股和中國大陸的上市公司,以及MSCI海外中國大陸指數中,但不包括在MSCI中國大陸指數中的其他中國上市公司。

受到指數轉換延後的影響,相關的13個MSCI中國大陸指數將於今年11月27日起停牌,包括MSCI全中國大陸指數(MSCI All China Index)、MSCI全中國大陸IMI指數(MSCI All China Large Cap Index)、MSCI中國大陸大盤股指數(MSCI All China Large Cap Index)、MSCI中國大陸中型股指數(MSCI All China Mid Cap Index)、MSCI全中國SMID Cap指數(MSCI All China SMID Cap Index)、MSCI全中國大陸小型股指數(MSCI All China Small Cap Index)、MSCI全中國大陸消費者需求指數(MSCI All China Consumer Demand Index)在內。