5歲童「我家在我把拔那邊」　童言童語考倒一票警察

▲走失的5歲男童被警察帶回派出所，女警細心照料，安撫小朋友情緒。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警察局竹南警察分局後龍分駐所10日晚間10時許，接獲民眾報案，指出有幼童走失，站在路邊不停地哭泣要找「把抜」，員警先將幼童帶回分駐所照顧；男童只說自己5歲，「我住在我家」、「家住把拔那邊」，童言童語的讓群警哭笑不得。

警方表示，當時發現男童站在路邊哭泣，說要找把拔，因幼童無法順利表達自己的姓名及家人的聯絡資訊，附近鄰居又不認識這名孩童，就先帶回所內安撫情緒。警方試圖詢問小孩姓名，但小孩說他叫「弟弟」。又問童：「你住在那裡？」童答：「我住在我家。」再問：「你家在那裡？」童答：「我家在我『把抜』那邊。」小孩童言童語下，處理員警幾無線索可尋。

▲幸好男童父親匆忙找到了分駐所，才將小朋友帶回 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

正當群警都找不出方法詢問之際，所幸男童父親正好找到了分駐所。男童父親指出，兩父子剛搬來不久，小朋友趁他洗澡之際，自己開門外出，以後他會加強監護，防止類似事件重演。

警方說，雖然男童走失離家僅有100多公尺遠，因無法完整表達親人姓名、電話或住址等資訊，讓警方無法順利助其返家，因此建議父母親，要提早教育孩子，記住自己姓名及家人聯絡資訊，並適時的教導孩童不慎走失時，要即時向路人求助並報警處理，或盡量待在原地不要亂跑，才容易被找到。