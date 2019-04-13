第2季換鈔第一手情報　大行庫估美元恐走貶、人民幣將走升

▲美元與人民幣。（圖／路透社）

記者戴瑞瑤／台北報導

各家銀行近期陸續公布第2季投資展望，其中貨幣趨勢一直是民眾最關心的議題。《ETtoday新聞雲》特別統整兩大外商銀行對美元、人民幣的看法，供投資人參考。

美元

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花旗銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，聯準會的鴿派論調，暗示聯準會預期美國經濟成長將於第二季到達頂點，未來美國與其他國家的經濟成長差異將慢慢縮減，讓美元中長期面臨貶值壓力。

但星展銀行消金處財管投資顧問部副總裁陳昱嘉表示，美元第二季較正面一點，美元強勢會延續到第三季，美國聯準會（FED）貨幣政策雖從鷹派轉為鴿派立場，但Fed對升息保持耐心，未必會影響美元的升勢。

人民幣

人民幣部分，花旗銀行認為，美中貿易是否能達成協議扮演關鍵角色，如美中達成最低限度的貿易協議，則人民幣可望持續走升，且MSCI指數增加中國股市比重也對人民幣有所助益。

星展銀行則認為，第二季美元兌人民幣仍可能升破7的整數關卡，因為目前來看，大陸經濟面要起來還需要一些時間，在大陸官方貨幣政策持續採取比較寬鬆的狀況下，預期存款準備金下調，過去都會發生人民幣貶值，「再碰到7是有機會的，時間點會落在第二季或第三季。」