iPhone帶不起人臉辨識風潮　「光學式指紋辨識」將成智慧手機主流

▲iPhone臉部辨識示意圖。（圖／記者林世文攝）

財經中心／綜合報導

由於三星、vivo、小米、華為、OPPO等手機品牌大廠，都將FOD(Fingerprint on Display)指紋辨識技術，從旗艦機向下延伸至中高階手機，根據TrendForce報告指出，預期包含光學及超聲波的FOD指紋辨識方案滲透率，有望在2022年超過傳統電容式，成為智慧型手機的主流指紋辨識技術。

拓墣產業研究院分析師陳彥尹指出，自從iPhone改採Face ID技術以後，智慧型手機指紋辨識市場僅剩安卓陣營獨挑大樑，雖然外界最初曾擔心，其它手機品牌廠也都會採取放棄指紋辨識，改用人臉辨識的策略，但並沒有帶起這股風潮。

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陳彥尹表示，不過市場上還是有部分品牌針對成本最敏感的入門款機種，採用以演算法執行「人臉解鎖」的功能，捨棄成本較高的指紋辨識模組，但實際上使用行動支付時，還是要靠傳統數字或圖形解鎖，以確保資訊安全問題，反而侵蝕電容式指紋辨識的部分市佔。

儘管Face ID的推出一度讓外界擔心指紋辨識相關業者的未來發展，但隨著新思(Synaptics)、匯頂(Goodix)在2018年推出光學FOD方案，不僅能兼容手機的全螢幕設計，而且在成本上也較具優勢，因此吸引不少手機品牌廠競相投入相關技術導入。

同時，三星在今年初發表搭載高通(Qualcomm)超聲波FOD方案的旗艦機種，因此TrendForce旗下拓墣產業研究院預估2019年搭載FOD技術的智慧型手機數量將挑戰2億支，其中光學方案佔整體FOD技術市場比重約為82%，超聲波方案則佔18%。

不過，拓墣產業研究院認為，以整體手機指紋辨識市場發展來看，若蘋果未來沒有計畫重新導入指紋辨識技術，那麼手機指紋辨識技術的滲透率要到2021年才有機會突破7成，並有望在2022年超過傳統電容式，成為智慧型手機的主流指紋辨識技術。

此外，相關業者當前正致力開發能適用在LCD螢幕手機，以及具備大面積感測能力的FOD指紋辨識技術，因為這個技術需要在TFT玻璃基板上製作感測器，因此拓墣產業研究院認為，這個技術轉變有助於顯示驅動晶片業者切入指紋辨識市場。