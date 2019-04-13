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小資買高價股更容易！零股盤中交易將上路　法人教戰買賣4眉角

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▲上班族，小資女，職員，員工，打電腦，上班，求職，工作，勞資。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照，與本文當事人無關）
▲小資明年買零股更容易！零股盤中交易即將上路，法人教戰買賣4眉角。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者劉姵呈／綜合報導

台股站穩萬點，買不起高價股怎麼辦？沒關係，別忘了還有小資族最愛的零股交易！為活絡零股市場，吸引年輕人「錢進」股市，金管會自2018年開放定期定額買零股，推升2018年零股交易量突破新台幣400億元門檻；但也有很多人反映零股為「盤後搓合」，有時候難免會「撲空」。為了讓投資人能更順利買股，台灣證券交易所擬訂明年建置「小額股票交易平台」，開放「盤中零股交易」，吸引年輕人參與台股，以後就可以當大立光、國巨與台積電的小股東啦！

根據台股交易現制，零股交易只有在盤後進行，因此，證交所規劃盤中零股交易制度，也就是「小額股票交易平台」，可望活絡不足1,000股的零股交易市場。

▼證交所推出「小額股票交易平台」。（圖／記者陳亭伃攝） ▲▼上班族、小資女、領薪水、加薪。（圖／記者陳亭伃攝）

請繼續往下閱讀...

聽起來買零股不用花很多錢就可以買到一張很貴猶如「天價」的股票，以大立光（3008）昨（12）日收盤價新台幣4,600元來看，買1張（1000股）就要460萬元這麼多錢，一般上班族根本望塵莫及，因此學會零股交易，還真的是非常划算呢！明年零股開始盤中交易，但有4個買賣眉角需要注意：

眉角1》擬真平台先練兵：

證交所指出，現有盤後零股交易採統一收單後，集合競價一次撮合，但未來推出盤中零股交易，因屬零股，成交機率相對較低，所以仍採「集合競價」，只有整股交易採逐筆撮合，卻可有多次撮合機會。

法人認為，因為新制尚在研議中，將待券商公會與券商研議後，才能再進一步討論細節。但明年逐筆交易正式上路，現在證交所有提供擬真交易平台，投資人不妨可以先試試看如何操作，並詢問券商相關細節。

眉角2》注意零股與現股價格的落差：

零股交易如果開放當沖，與現股的價格難免有落差，因為零股交易可能因為成交量不高，且採集合競價方式，價格低於現股的整張價格，若用盤中買到零股直接存到一整張股票，價格或許還比直接買一張便宜。

眉角3》勿讓零股手續費侵蝕獲利：

由於零股交易金額較小，如果沒有精算手續費的影響，會不知不覺侵蝕獲利。現階段無論在哪個券商下單，手續費一率都是「成交價乘以0.001425」。投資人可以多留意券商有無提供電子下單折扣，否則法人建議，不要分太多次零股購買，否則會被手續費影響。

眉角4》注意個股的股利政策、熱門程度：

很多人要存零股，但其實不是挑高價的存就好，為了避免交易又撲空，法人建議可以查詢這家公司是否有配發「股票股利」，因為這樣能增加零股的流通量。相反的，若這家公司都是配發現金股利，會使零股流通量偏低，可能比較容易買不到。另外也可以從證交所提供的「零股交易行情單」查詢，近期最熱門的零股排行，就不會買不到，又或者買到了不容易賣掉。

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關鍵字：零股,盤中交易,小資,台股,投資理財

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