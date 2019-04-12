六角攜手加盟商全球展店上看200家　搶攻500億手搖茶商機

▲六角集團「Chatime日出茶太」全球授權的展店模式，以接地氣的營銷策略，在加盟展中吸引不少人氣。（圖／六角提供）

記者林淑慧／台北報導

台北世貿春季加盟展今（12）日登場，以飲料品牌「日出茶太」搶攻全球版圖的六角集團，向有意加入茶飲市場者開放加盟，希望透過系統化、標準化的品牌連鎖經營，今年與加盟商攜手在全球展店上看200家，搶攻年產值超過500億元的手搖茶商機。

成軍十五年的六角國際集團，在新竹打造的營運總部日前落成，它不僅將珍珠奶茶推廣至全球，營運版圖橫跨六大洲40個國家地區，成為全球分布最廣的手搖飲料品牌，今年預計在全球展店180至200家門店。

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六角主管表示，集團目前在印尼、澳洲等市場已超過百店，菲律賓也可望於上半年達成百店規模。為提升市佔率，台灣市場將在今年夏天推出全新飲品「太極厚茶拿鐵」，搶搭夏天手搖茶熱潮，加速擴展並強化台灣市場。

▲六角集團「Chatime日出茶太」全球授權的展店模式，在加盟展中吸引不少人氣。（圖／六角提供）

除了手搖茶飲單店模式外，六角亦看好「茶飲+烘焙麵包」型態的複合式概念店，在本次加盟展中也推出雙品牌店型的加盟優惠。

其中，六角旗下的烘焙品牌「Bake Code烘焙密碼」以販賣歐法及日式麵包為主打，強調手作及採用最天然的在地食材，在全球已駐點台灣、加拿大、美國及馬來西亞等國，目前全台共6間門市，預計今年展店數達10家。

展望後市，六角指出，「Chatime日出茶太」全球授權的展店模式，以接地氣的營銷策略，有助於提升當地消費市場，且全球展店效益，澳洲、印尼規模經濟發威，大幅提升品牌國際知名度，可望挹注集團營運表現。

依據財報，六角集團3月營收達3.9億元，第1季營收達10.9億元，雙創歷史新高，主要受惠於旗下主力品牌「Chatime日出茶太」全球展店超過40個國家地區經濟規模，帶動品牌綜效。