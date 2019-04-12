影／看好韓國瑜「人進來」政策發威　潘思亮：麗晶、晶華品牌可望進軍高雄

▲看好高雄觀光潛力，晶華酒店集團董事長潘思亮表示，已有不少業主來洽談合作，考慮讓晶華或麗晶品牌進軍高雄。（圖／記者黃克翔攝）

記者林淑慧／台北報導

國內五星級飯店進入密集開幕階段，市場競爭愈趨激烈，晶華酒店集團董事長潘思亮今（12）日表示，今年的飯店市場仍屬供過於求，晶華向來的「輕資產」模式將享有優勢，同時看好高雄市場潛力，「有不少業主來洽談合作」，將考慮讓晶華或麗晶品牌進軍高雄。

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晶華董事長潘思亮今天出席「波士頓麗晶海景豪邸台灣首發」記者會，與合作夥伴Cottonwood 集團董事長成漢傑、取得海外獨家銷售權的大師房屋董事長陳建慶，共同宣佈合作建案將插旗指標性的波士頓海港區，也宣告暌違十年的麗晶品牌正式重返北美市場。

▲晶華酒店集團董事長潘思亮（圖右）表示，晶華與美國地產開發商Cottonwood策略聯盟，麗晶以經營管理模式插旗波士頓海灣區，預計2020年營運。（圖／記者黃克翔攝）

近年國際飯店集團紛紛加強台灣佈局，包括喜達屋、萬豪、凱悅、洲際等飯店集團品牌大舉投入台灣市場，近二年知名五星級飯店陸續在台開幕，為台灣飯店業掀起一波洗牌大戰。

面對國內外強勁對手加入戰局，晶華採取雙主軸佈局。潘思亮表示，在國內以台北晶華酒店作為領頭羊，延伸餐飲優勢，國外市場則以麗晶為旗艦品牌，聚焦頂級五星市場，結合建商開發飯店、豪宅與購物中心的綜合體經營型態，藉此躍上國際市場，並擴大品牌影響力。

不過，潘思亮表示，台灣房市仍屬於本地市場，目前暫不考慮在台複製豪宅管理開發模式，但他看好高雄觀光前景，「高雄的飯店陸續在蓋，有找品牌加持的需求」，考慮讓晶華或麗晶品牌進駐高雄，主以精品商場結合飯店的經營型態，除服務觀光客，也兼具經營在地客群的用意。