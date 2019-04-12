保單變更要保人移轉給他人　要課贈與稅

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▲國稅局提醒，儲蓄險保單如果變更要保人，涉及贈與行為，要課徵贈與稅。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

民眾喜歡購買保險作為個人投資、理財規劃，但是國稅局提醒，如果生前將受益人變更為子女，等於是自己的利益無償贈送給子女，是要課徵贈與稅。台北國稅局表示，民眾喜歡購買保險作為投資理財與租稅規劃，應該留意遺產與贈與的相關規定，如果涉及贈與行為，應該依照規定來辦理贈與稅申報。

依據保險法的規定，要保人是有繳交保費的義務，同時對於保險標的具有保險利益之人，因此保單是具有財產價值的權利，要保人所交付的保費累積的利益是屬於要保人所有，如果透過變更要保人及受益人的方式，將自己應得的保險利益變更為子女所有，等於是將自己的財產無償送給子女，已構成遺產與贈與稅中，贈與的行為。

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舉例來說，甲君在105年9月過世，在國稅局查核時發現，甲君生前有向保險公司投保多張儲蓄險保單，原本是甲君為要保人、受益人，子女是被保險人，但是在甲君過世前約四個月，甲君把保險的要保人及受益人陸續變更為子女，屬將保險利益贈與子女，保單價值共計600萬元，國稅局依據遺產與所得稅法，課徵60萬元的贈與稅。

另外，因為甲君是在死亡前的兩年內贈與給子女，但是繼承人也沒有併入遺產總額之中申報遺產稅，還得補課徵遺產稅，且另處以漏稅罰。

國稅局表示，個人以變更要保人的方式，將保單利益轉換為他人所有，如屬財產的無償移轉者，民眾應依規定申報贈與稅，以免違法而受處罰。