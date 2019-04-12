年終獎金出爐你領到了嗎？　金融業平均領21萬居冠、補教業最慘

▲根據統計，今年廠商發放年終獎金每人平均為7萬164元，其中金融保險業領最多，金額達21萬元。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

年終領到多少？行政院主計總處今（12）日公布2019年各行各業年終獎金，廠商發放年終獎金每人平均為7萬164元，其中金融保險業位居各行業之冠，平均領3.49個月，金額破21萬元，羨煞不少上班族。

主計總處以近3個月年終獎金及績效獎金等非經常性薪資（不含加班費）估算廠商發放年終獎金情形，今年工業及服務業全體受僱員工每人平均為7萬164元，也就是1.69個月，較去年6萬9147元（1.7個月）增加1017元，增加1.47%。

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觀察今年各行各業發放年終獎金情形，發放月數最高的前3名行業出爐，首先是金融保險業年終平均領3.49個月、獎金為21萬4691元，再者是製造業平均領1.98個月、獎金為7萬6444元，排名第3的則是出版、影音製作、傳播及資通訊服務業（電信業）平均領1.72個月、獎金為10萬600元。

至於敬陪末座的產業分別是支援服務業（派遣、保全、清潔等）平均只有領到0.5個月、獎金為1萬6870元，倒數第2名的是補教業0.53個月、獎金1萬2891元，倒數第3名則是藝術娛樂及休閒服務業0.63個月、獎金2萬3011元。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，若以1到2月非常經性薪資年增幅來看，觀察近3年數據，去年比前年是6.95%，再前一年是4.76%，今年0.94%是近3年最低，不過他也強調，主要是因為比較基期高，應該還是算有成長。