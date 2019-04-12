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證券型代幣發行今召開公聽會　3000萬以上要進監理沙盒實驗

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▲▼金管會主委顧立雄今天親自主持STO公聽會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲金管會主委顧立雄今天親自主持STO公聽會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

金管會今天(12日)下午召開「研議證券型代幣發行(Security Token Offering，簡稱 STO)監理規範」公聽會，現場聚集200多人參與，包括幣托、櫻桃支付等新創業者都到場，金融業者王道銀行、元大證、統一證也參加。公聽會由金管會主委顧立雄親自主持，其中原本草案中募資金額3000萬元以下可豁免申報生效，3000萬以上要進監理沙盒實驗，業者在公聽會上表態期望能拉高豁免金額門檻，金管會則表示要再研議。

所謂的證券型代幣發行(STO)，是指證券型代幣必須跟現金、股票、固定收益資產、不動產等資產掛鉤，可以被視為首次代幣發行（ICO）的進化版，但若業者要進行STO，必須先獲得金管會許可。

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而STO目前在國際上還是屬於新的概念，各國對STO的定義、範圍、監管都不同。金管會指出，目前各國對STO大多是依照現行證券法規辦理，沒有另立專法，但加拿大、英國則是准STO進監理沙盒實驗，讓STO可以暫時豁免法規限制，待實驗結果出爐再看是否修法。

金管會今天表示，證券型代幣(STO)發行應依《證交法》辦理，經過參考各國監理規範及目前實務案例後，已初步擬定我國STO監理規範架構，今天召開公聽會，是希望能蒐集外界意見。

▲▼STO公聽會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

今天公聽會現場座無虛席，原本預計開兩個小時的會議，因為討論踴躍，最終開了3小時才結束。包括立委許毓仁、相關學者專家、台灣金融科技協會、亞太區塊鏈發展協會等自律組織，還有相關區塊鏈及虛擬通貨業者，及櫃買中心、證交所、集保公司等證券周邊單位出席。

會議中金管會先說明目前各國對STO的監理規範及我國的規劃方向，再由與會者就如何定義STO為證券交易法的有價證券、STO管理機制及相關交易與平台業者規範等議題交換意見。

證期局副局長張振山表示，會議中與會者除了就STO的定義及核定範圍提出意見，並建議提高豁免案件的募資金額、放寬投資人身分及投資限額。交易面除了建議降低證券自營商經營門檻，並開放可採競價方式交易。

金管會原本規劃依《證交法》第6條規定，發布函令核定STO是證交法的有價證券，並採分級管理：募資金額新台幣3000萬元以下，可豁免不需向金管會申報生效，募資金額逾3000萬元，就要以監理沙盒實驗方式辦理。但業者在公聽會上，表示希望能拉高豁免門檻，對此金管會表示會再研議。

另針對募資金額3000萬以下，僅開放「專業投資人」認購，專業投資人可分為機構投資人跟財力證明3000萬以上的自然人，其中針對「專業投資人中的自然人」，將訂定投資限額，每一個STO認購金額要在10萬以下。交易方式是由平台業者擔任證券自營商，並依市場狀況自行報價買賣，也就是所謂的議價，而不採競價。

金管會預計6月底前完成草案規劃，再對外做預告。

▼STO公聽會200多人共同參與。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲▼STO公聽會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

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關鍵字：STO,證券型代幣發行,金管會

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