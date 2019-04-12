台商回台投資4個月破1200億！　今又添大咖返鄉國巨砸165億擴廠

▲台商回流再添大咖，投審會今天通過東陽實業、國巨等6家廠商回流，可望帶來逾1200個就業機會。（圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

又有台商回流！經濟部投資台灣事務所今（12）日通過橋椿金屬、東陽實業、南俊國際、喬山健康科技、國巨及一家電子零組件大廠等6件投資案，總計投資金額逾308億元，可望帶來超過1200個就業機會。

經濟部投資台灣事務所今天召開「歡迎台商回台投資行動方案」第12次聯審會議，會中核准6家台商回台投資案，其中這次核准的台商皆在相關產業執牛耳地位，美中貿易戰促使他們強化根留台灣決心，紛紛加碼在台投資，對於加速國內產業轉型升級，提高產品附加價值與國際競爭力是相當大助力。

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另外全球最大鋅合金水龍頭零組件製造商橋椿金屬，版圖橫跨亞洲、美洲與歐洲，營運總部及生產研發中心位於台中市，大陸廣東擁有2處生產基地，數年前就已砸鉅資導入智慧製造產線，以高度自動化作為未來10年全球化發展策略。受中美貿易戰影響，決定投資16億元，在中科廠區增建廠房及自動倉儲以擴充產線及與組裝線，將可新增本國就業人數約100人。

世界最大汽車碰撞更換零組件製造商東陽集團成立將近70年，全球生產據點共25處，遍及亞洲、美洲、歐洲，為增加維修市場的占有率，決定加強在台灣的維修市場布局，投資逾40億元擴充台南總部廠區AM塑膠與鈑金產品產能，將可新增本國就業機會163人。

南俊國際是全球鋼珠導軌專家，產品種類廣泛多元，伺服器與週邊設備、家電、醫療櫃、居家辦公櫥櫃等，在台灣與大陸共有3座生產基地，但受美中貿易戰衝擊與國外客戶調整供應鏈需求，預計回台投資逾18.08億元。此外，為提升高附加價值產品產能，除了將現有雲科廠自動化產線持續升級、斗六廠新增自動化產線，也規畫在中壢工業區建置自動化工廠及研發中心，以打造世界導軌智能生產基地為目標。

喬山健康科技以台中市大雅區為全球運籌總部與研發中心，台中、上海及北美皆設有生產基地，由於美中貿易戰高關稅導致成本增加，為避免風險持續升高，決定斥資超過8.95億元擴大在台投資佈局，於台中大雅現有廠區旁購地建廠新增設備生產電動跑步機及健身車，並引入智慧自動化倉儲，將可帶來100個本國就業機會。

被動元件龍頭國巨則以高雄為全球研發中心及高階產品生產基地，布局全球19座生產基地、14處研發中心及6座JIT即時發貨中心。由於美中貿易爭端紛擾，決定持續擴大在台投資，砸下165億元擴建廠房與購置機器設備，以自動感測元件、控制數位化方式生產，新增700個本國就業機會。

另一家電子零組件大廠，基於美中貿易戰全球產業供應鏈重組，並考量高階產品製造根留台灣，避免技術外流，將投資60億元、新增165個本國就業機會。

「歡迎台商回台投資行動方案」自今年1月1日實施迄今，已有30家廠商通過資格審查，總投資金額已突破1200億元，帶來超過1萬500個本國就業機會，後續還有50多家廠商表達移轉部分產能回台，或進一步評估返台投資、增設產線的意願。