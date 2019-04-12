資金回台課稅二選一　有所得證明走老路比較有利

▲資金想要回台，現在有專法，與原來的課稅方法供選擇，會計師教你如何選較有利。（圖／翻攝自pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

行政院通過「境外資金匯回管理運用及課稅條例」草案，也就是海外資金回台專法。所以台商資金回台之路有兩條路可選，一為依據原來所得稅率20%課稅；另一為依照專法，匯回資金第一年課徵8%、第2年課徵10%，實質投資還可以省一半，也就是可以第一年4%、第2年5%；會計師表示，走專法不見得有利，台商、海外資金匯回者可能要考慮自己的狀況，再行決定。

KPMG安侯建業會計師事務所稅務部營運長張芷表示，台商可能會關切，如果走一般境外資金匯回與走此專法，其課稅及適用情況有所有不同。首先如果是走專法的話，第一年稅率 8%、第二年 10%，如果投資特定投資，完成實質投資後還可申請退還50% 稅款，意即第一年與第二年稅率分別為 4%、5%。而原本一般海外資金回台(老路)，如果非大陸地區來源所得，是核課20%海外所得的最低稅負。

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專法依據匯回資金總額課稅 一般匯回則可主張扣除本金

看似專法得稅率比較低，但值得注意的是，專法是對匯回資金總額課稅，但走一般匯回，可主張匯回的資金是否有屬原始投資成本戓本金、超過核課期間的所得等可扣除，也就是按照淨所得課稅。

舉例來說，如果匯回資一億元，走專法第一年並符合規定有實質投資的話，可適用第一年最低到4%，應納稅額即為400萬元；但如走一般法匯回，假設原投資成本為8000萬元並可提出相關證明，其淨所得為2,000萬元，假設此台商沒有任何其他所得，其會被課稅所得為2000萬減去670萬扣除額等於1330萬元，再乘以20%稅率，應納稅額為266萬元，反較專法之稅負便宜130多萬元。

專法資金用途限制多 鼓勵實質投資

此外，因為專法規定匯回資金七成要實質投資，僅25%可以投資金融商品、5%可以自由運用，但不能夠投資不動產，且必須在專戶內存放5年，第6年才可以分批提取；若要實質投資，也要第一年提出投資計畫，二年內完成，可以延長一次，也就是最長四年內要完成，才可以向國稅局申請退還50%的稅款。

所以張芷認為，專法確實提供了台商另一條匯回之路，可預期確實會鼓勵並提高台商回台投資的意願，但因各台商的資金運用情況不同，建議仍應依各方面審慎評估後，再行決定資金要走那條適合自身之路。