台糖5家量販店3超市確定轉手家樂福　6月中提解僱計畫書

▲台糖與家樂福今天締結契約，未來旗下5家量販店及3家超市確定由家樂福接手。（圖／業者提供）

記者紀佳妘／台北報導

台糖不堪連年虧損，3月初傳出有意轉售給家樂福，今（12）日締結契約，簽下合作協議書，台糖表示，近期積極研議優於法令的員工離退條件之外，同時家樂福也承諾優先任用現職量販員工，將優先安排面試與僱用，最快6月中向地方主管機關提解僱計畫書。

家樂福確定接手台糖旗下5家量販店及3家超市，雙方董事會均通過量販商場合作案，今天由台糖總經理管道一及家福公司總經理王俊超正式締結合作契約。

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▲至於外界關注員工資遣一事，台糖承諾給予優於法令的條件，家樂福也說優先僱用現職量販員工。（圖／翻攝Google Maps）

管道一表示，這起合作案希望能透過家樂福的經營優勢及競爭力，加強旗下各量販店的經營，進一步帶動地方經濟；現行與台糖量販合作的商店美食街專櫃廠商也將共同協商提供繼續營運機會，希望在兼顧各方權益下業務順利移轉，共創多贏。

管道一指出，台糖會盡最大的誠意與員工溝通，除了積極研議優於法令的員工離退條件之外，對於後續就業問題也請家樂福優先任用現職量販員工，家樂福也說將優先安排面試與僱用。

至於外界擔憂台糖大量解僱，近千名員工恐被資遣一事，台糖發言人洪火文說，量販事業部90名正職人員將由台糖其他體系吸收，至於805名計時人員也將進行協商，談比較好的條件，家樂福也盡量聘僱現有量販員工，預計6月中向地方主管機關提解僱計畫書。