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彰顯公司治理！元大金獨董比重提高到45%　自願提前設自然人專業董事

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▲元大金控大樓,元大金,元大投信,元大。（圖／ETtoday資料照）

▲元大金控。（圖／ETtoday資料照）

記者戴瑞瑤／台北報導

元大金控今(12)日公告第8屆董事提名共計9席，包括5席一般董事，分別為申鼎籛、馬維辰、陳忠源、江朝國、宋耀明等人；獨立董事有4席，分別為薛明玲、葉銀華、徐光曦、周行一等人。這次提名由元大金新成立的「提名委員會」完成，總席次由原先13席縮減為9席，獨董席次不變，使獨董比重由31%提高到近45%，並自願提前設置自然人專業董事，彰顯對公司治理的重視。

元大金控原設董事席次共13席，包括獨立董事4席，這次董事改選後總席次縮減至9席，獨立董事維持4席不變。元大金控表示，公司章程已明訂董事9至15人組織董事會，過去獨立董事占比約31%，在不涉及公司章程異動的前提下，縮減一般董事席次，使獨立董事占比提升近45%，更有助提升公司治理品質。

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自願提前設置自然人專業董事，也是元大金控這次董事提名的重要目標。金管會為維持金融控股公司最高治理機構專業性及穩定性，要求金融控股公司自今年7月1日起應依資產規模及董事席次設置自然人專業董事，以董事席次9席為例，需規劃4席自然人專業董事。元大金這次提名即自願規劃4席自然人專業董事，包括申鼎籛、馬維辰2席一般董事；葉銀華、徐光曦2席獨立董事。

為提升公司治理精神，主管機關要求從2021年起，全體上市櫃公司董監選舉將強制採提名制。元大金控率先於今年1月董事會通過設置「提名委員會」，由3位董事組成，其中獨立董事有2席，占總數2/3，展現高度公司治理精神。

元大金控表示，這次提名採精簡專業多元原則，與公司中長期策略相互呼應；董事名單已包含金控與證券、銀行、人壽等三大子公司專業資格的代表，並納入法律、企管、財務暨會計等專業。

另外，這次董事提名前，現任董事長王榮周任滿兩屆，為落實公司治理，婉拒提名。王榮周自2013年11月5日就任以來，迄今超過5年，協助元大金控的資產規模大幅成長，由當年的0.87兆元提升至2018年底的2.29 兆元；獲利表現更是屢創新高，排除無形資產減損因素，2018年底實質獲利能力已突破200億元，為2013年度的翻倍，股東權益報酬率為金融海嘯後新紀錄。

元大金表示，在王榮周董事長任內，除資產與獲利明顯成長外，為提升國際競爭力，更逐步建構完整的海外布局與掌握併購契機；其中，元大證券完成韓國、印尼、泰國等地併購及收購元大證券(越南)全數股權，使元大證券朝「亞洲區域型券商」目標邁進一大步；元大銀行進軍菲律賓、韓國，開啟海外布局。

國內方面，元大金控在王董事長領軍下，先後完成併購元大人壽(原國際紐約人壽)及大眾銀行，並在合併大眾銀行後，讓集團成為台灣唯一以證券與銀行雙主軸經營的金控公司，在擴張成長的過程，各事業體保持穩健的財務結構及優異的資產品質，跳脫過去高度仰賴資本市場流量營利，轉變為資本市場流量與金融市場存量經營並重的金融集團，對本公司有莫大的貢獻。

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